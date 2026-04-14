Simone Inzaghi in caduta libera all’Al Hilal: eliminato dalla Champions, un tifoso piange a dirotto

L’Al Hilal di Simone Inzaghi sta vedendo allontanarsi tutti i titoli: un disastro che vede il tecnico italiano nel mirino di critica e tifosi. Gli attacchi sono durissimi. In molti non lo vogliono più vedere sulla panchina della squadra, un tifoso scoppia a piangere dopo l’eliminazione in Champions asiatica.

Al Hilal fuori dalla Champions asiatica e secondo in campionato con poche chance di rimontare i 5 punti che lo separano dall'Al Nassr: per Simone Inzaghi resta ancora il contentino della finale della coppa nazionale saudita, ma è chiaro che le aspettative erano ben altre quando la squadra araba ha deciso di pagare 50 milioni in due anni all'ex tecnico dell'Inter, e ancor più quando nell'ultima sessione di mercato di gennaio la rosa attrezzatissima del club è stata rafforzata con l'arrivo del Pallone d'Oro Benzema.

Simone Inzaghi fuori dalla Champions con l'Al Hilal e il campionato è nelle mani di Ronaldo

Le critiche che nelle ultime ore si sono abbattute su Inzaghi sono durissime, in molti non lo vogliono più vedere sulla panchina dell'Al Hilal, a dispetto della scadenza del suo contratto nel giugno del 2027. In campionato, quando mancano 6 giornate alla fine, le speranze di titolo sono minime: l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha 73 punti contro i 68 della squadra allenata dal 50enne piacentino. La Champions League asiatica è già andata: lunedì è arrivata la dolorosa eliminazione negli ottavi per mano dell'Al Sadd di Roberto Mancini (che proprio ieri ha festeggiato anche la vittoria nel campionato qatariota). L'unico fronte ancora aperto per l'Al Hilal è la King's Cup, dove è in finale contro l'Al Kholood.

Il match, in programma il 30 maggio, è gara secca in cui l'Al Hilal partirà nettamente favorito, ma anche in caso di vittoria non si potrà certo considerare positiva la prima stagione in panchina di Inzaghi. Un video che mostra un tifoso della squadra biancoblù scoppiare a piangere disperatamente all'uscita dallo stadio dopo la sconfitta con l'Al Sadd è diventato virale sui social, provocando lo scherno delle altre tifoserie.

Inzaghi massacrato dalle critiche di media e tifosi sauditi

Il 3-3 maturato ieri al termine dei tempi supplementari, con la successiva eliminazione ai calci di rigore, ha scatenato un fiume di critiche su Inzaghi, accusato di mettere in pratica uno stile difensivo e di avere trasformato l'Al-Hilal da squadra dominante e offensiva in una formazione timorosa, che si arrocca dietro e aspetta gli errori avversari. Si leggono frasi come "ha distrutto la personalità del club" e "gioca come una squadra di seconda divisione nonostante i campioni". Non solo tattica conservativa e prevedibile, ma anche gestione pessima dei cambi e preparazione che avrebbe causato tanti infortuni muscolari: nulla viene ora perdonato a Simone.

"Non ho paura di essere esonerato"

Nel dopo partita, Inzaghi ha difeso le sue decisioni riguardo alle sostituzioni, spiegando anche di essere stato costretto a operare dei cambi di ruolo in corsa di alcuni giocatori. Quanto all'aver tenuto in campo per tutta la partita un impalpabile Benzema, il tecnico ha insistito sul fatto che l'attaccante francese resta insostituibile nei momenti decisivi: "Benzema può cambiare una partita in un solo secondo: ecco perché l'ho tenuto in campo fino al fischio finale". Nessun timore per la sua panchina, almeno nell'immediato: "Non ho paura di essere esonerato". Ma l'aria adesso è davvero pesante per lui a Riad.