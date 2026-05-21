Inzaghi perde il campionato all’ultima giornata, l’Al Hilal secondo senza mai essere sconfitto

L’Al Hilal non ha mai perso una partita in campionato ma deve accontentarsi del secondo posto: per il secondo anno consecutivo Inzaghi perde il campionato all’ultima giornata.

C'è grande frustrazione per l'Al Hilal di Simone Inzaghi che sperava di sorpassare l'Al Nassr all'ultima giornata e portarsi a casa il campionato con una bella rimonta. Doveva vincere e poi sperare in un passo falso degli avversari che non è mai arrivato: Cristiano Ronaldo ha vinto il primo titolo da quando è arrivato in Arabia Saudita, l'ex allenatore dell'Inter invece ha perso il campionato all'ultima giornata per il secondo anno consecutivo. Si sente forte la protesta dei tifosi ma anche il senso di frustrazione di tutta la squadra, a un passo dalla grande impresa.

Il tecnico piacentino chiude la stagione vincendo solo la Coppa del Re e mancando il double nonostante non abbia mai perso una partita nella Saudi Pro League delle 34 giocate. Si è dovuto accontentare del secondo posto in campionato da imbattuto, sprecando l'incredibile vantaggio di 7 punti che aveva a metà stagione. L'Al Nassr li ha recuperati tutti andando sopra di due punti, lo scarto decisivo tra i campioni e i grandi delusi della competizione.

Inzaghi in conferenza stampa dopo l’ultima partita della stagione

Inzaghi perde il campionato da imbattuto

Voltare pagina questa volta sarà un po' complicato perché l'amarezza è davvero tanta: i tifosi già protestano contro Inzaghi che è arrivato secondo in campionato all'ultima giornata da imbattuto. All'Al Hilal non è bastato evitare la sconfitta per prendersi il titolo nazionale e deve accontentarsi del secondo posto e della Coppa del Re, unico trofeo che è riuscito a vincere in questa stagione. "Siamo tristi perché, pur non avendo perso una sola partita, non abbiamo vinto il campionato" ha detto l'allenatore in conferenza stampa, visibilmente rabbuiato.

Inzaghi ha abbracciato tutti i suoi giocatori negli spogliatoi congratulandosi con loro per aver lottato fino alla fine. È arrivato a giocarsi tutto all'ultima giornata, quando era a due punti dalla vetta, ma la vittoria dell'Al Nassr ha reso vano ogni tentativo. Il sio Al Hilal ha disputato una stagione straordinaria ma si piazza comunque sul secondo gradino del podio: "Onestamente c'è un senso di frustrazione in tutti noi perché volevamo vincere il campionato. Di solito con 84 punti avremmo potuto vincerlo, ma non è successo. Alla fine, nello spogliatoio ho ringraziato i giocatori perché per me sono stati assolutamente fantastici nonostante tutte le difficoltà". L'allenatore prova a pensare alla prossima stagione, ma non sarà un'estate così serena viste le proteste dei tifosi che si aspettavano molto di più.