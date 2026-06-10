Simone Inzaghi può lasciare l’Al Hilal dopo una stagione: risultati deludenti e rapporti tesi dietro la crisi

Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Al Hilal dopo una sola stagione senza trofei. Sullo sfondo le tensioni con la dirigenza e il rapporto mai decollato con Karim Benzema: Vítor Pereira emerge come possibile sostituto.

L’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal potrebbe essere già arrivata a un momento decisivo. Dopo appena una stagione in Arabia Saudita, il futuro dell’ex allenatore dell’Inter appare meno saldo di quanto sembrasse soltanto qualche mese fa. Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni, ma le voci provenienti dall’Inghilterra e dal Medio Oriente raccontano di una dirigenza sempre più orientata a valutare alternative per la guida tecnica del club.

Secondo quanto riportato da TalkSport, l’Al Hilal avrebbe individuato in Vítor Pereira il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Inzaghi. Il tecnico portoghese, attualmente alla guida del Nottingham Forest, avrebbe ricevuto una proposta economica molto importante per lasciare la Premier League e tornare nella Saudi Pro League, campionato che conosce bene grazie alle precedenti esperienze con Al Ahli e Al Shabab.

Cosa può portare all'addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal?

Dietro questo possibile ribaltone ci sarebbero diverse motivazioni. Da un lato pesa la delusione per una stagione conclusa senza trofei. Nonostante un campionato di alto livello e una lunga serie di risultati utili consecutivi, l’Al Hilal ha dovuto cedere il titolo all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha conquistato il campionato davanti ai rivali. Anche il percorso continentale non ha portato soddisfazioni, con la Champions League asiatica finita nelle mani dell’Al Ahli.

Ma i risultati potrebbero non essere l’unico elemento alla base delle riflessioni del club. Negli ultimi mesi sarebbe cambiato anche il clima all’interno della società, complice una nuova gestione proprietaria e alcuni rapporti mai realmente decollati. Tra questi ci sarebbe quello con Karim Benzema, arrivato come grande colpo di mercato ma considerato da alcuni osservatori un acquisto non espressamente richiesto da Inzaghi. Una situazione che avrebbe contribuito a creare qualche frizione tra l’allenatore e la dirigenza.

Resta però aperta anche una seconda ipotesi: non sarebbe l’Al Hilal a voler interrompere il rapporto, bensì lo stesso Inzaghi a valutare la possibilità di lasciare l’Arabia Saudita al termine della stagione. Per il momento non esistono conferme ufficiali e il futuro del tecnico italiano rimane avvolto dall’incertezza.

Qualora dovesse davvero separarsi dall’Al Hilal, le opzioni non sarebbero molte. Un ritorno immediato in Serie A appare complicato, con la maggior parte delle panchine già assegnate e poche destinazioni realmente compatibili con il suo profilo. Anche la strada che porta alla Nazionale sembra difficilmente percorribile, soprattutto considerando l’ingaggio da circa 25 milioni di euro netti a stagione percepito in Arabia Saudita. L’ipotesi più realistica potrebbe quindi essere quella di attendere eventuali cambiamenti nel corso della prossima stagione, sia in Italia che all’estero.