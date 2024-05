video suggerito

I-Days Milano 2024, il programma completo: gli artisti, gli orari e i biglietti Dal 29 maggio al 12 luglio si terranno a Milano gli I-Days Coca-Cola 2024. All'Ippodromo Snai di San Siro e a La Maura si esibiranno artisti come Metallica, Lana Del Rey, Stray Kids, Green Day e Queens Of The Stone Age. I biglietti sono in vendita a partire da 40 euro.

Inizia mercoledì 29 maggio con l'attesissimo concerto dei Metallica il festival I-Days Coca-Cola 2024 a Milano, l'evento nato nel 1999 che al momento vanta oltre 400mila biglietti venduti. Quest'anno i concerti si terranno fino al 12 luglio, tra l'Ippodromo Snai di San Siro l'ippodromo La Maura. Oltre alla band heavy metal più famosa del mondo, tra gli artisti più attesi spiccano anche Lana Del Rey, Green Day, Queens Of The Stone Age, Avril Lavigne, Sum 41, Doja Cat, Simple Plan, Tedua. Il costo dei biglietti varia a ogni serata, passando da un minimo di 40 euro per i posti unici. Gli accessi si possono già acquistare sulle piattaforme Vivaticket, Ticketmaster, Dice e Ticketone.

Metallica

Il programma degli I-Days 2024: la line-up degli artisti

Gli I-Days di Milano 2024 si svolgono quest'anno in dieci serate, ciascuna delle quali ospita artisti diversi.

29 maggio: Metallica, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills

4 giugno: Lana Del Rey, Dardust, Clara

16 giugno: Green Day, Nothing But Thieves

27 giugno: Doja Cat, Big Mama, Hemlocke Springs

29 giugno: Tedua, 21 Savage, Kid Yugi, Night Skinny

30 giugno: Tedua, Offset, Artie 5ive, Night Skinny

6 luglio: Queens of the Stone Age, Royal Blood, The Vaccines, Kemama

7 luglio: Bring Me The Horizon, Yungblud

9 luglio: Sum 41, Avril Lavigne, Simple Plan

12 luglio: Stray Kids, Nmixx, Bnkr44 Tedua

Come acquistare i biglietti per gli I-Days e i prezzi

I biglietti del festival I-Days di Milano si possono acquistare sulle piattaforme Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket, Dice. Il costo varia da serata a serata: dagli 80 euro (prezzo di partenza dal sito ufficiale della rassegna) del concerto dei Metallica previsto per il 29 maggio e i 70 necessari per assistere allo show della band K-Pop Stray Kids (12 luglio) ai 60 euro di Lana Del Rey il 4 giugno e Doja Cat il 27 giugno. Prezzi sui 40 euro invece per le due serate che vendono protagonista Tedua (29 e 30 giugno) e il suo nuovo album Paradiso, e 50 euro per un singolo ingresso al live dei Queens Of The Stone Age (6 luglio).

Lana Del Rey

Come arrivare all'Ippodromo Snai San Siro

In auto:

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano;

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con i mezzi pubblici:

Linee metropolitane: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le tre altre linee metropolitane milanesi;

Mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).

Green Day