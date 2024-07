Centro Commerciale Carosello di Milano: tutti i negozi a Corugate, la mappa e orari di apertura

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Indirizzo: Km 2, Str. Prov. 208, Carugate (Milano)

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 22:00; sabato dalle 08:30 alle 21:00; domenica e festivi dalle 09:00 alle 20:30

Contatti: 02.9251501 – www.centrocarosello.it

A Carugate, comune che si trova in provincia di Milano, al chilometro 2 della strada provinciale 208 si trova il centro commerciale Carosello. Con oltre cento negozi, è uno degli shopping center più famosi della Lombardia. Ha anche ospitato la celebrazione del primo matrimonio in una location simile.

È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 22, il sabato dalle 8.30 alle 21 e domenica e festivi dalle 9 alle 20.30.

Da negozi per l'abbigliamento agli accessori, sono diversi i luoghi in cui poter trovare oggetti per se stessi o idee regali. All'interno è possibile anche trascorrere il proprio tempo libero con gli amici e la famiglia: sono infatti tantissimi i luoghi dedicati alla ristorazione che il venerdì e il sabato sono aperti fino alle 24 mentre la domenica e i festivi sono aperti fino alle 23.

È possibile trovare tutte le informazioni su offerte, bar e ristoranti, eventi e negozi sul loro sito ufficiale.

I negozi del Centro Commerciale Carosello

Abbigliamento e persona

Camicissima

Yamamay

Suite Benedict

Fiorella Rubino

Libero Milano

Gutteridge dal 1978

Antony Morato

A men

Amy B.

Blue Sprint

Bottega Verde

Benetton

Chic

Calvin Klein Jeans

Calzedonia

Carpisa

Celio

Chic Accent

Claires

Desigual

Dyson

Foot Locker

Foot Locker Kids

Golden Point

Guess

H&M

Hollister Co.

Imperial

Intimissimi

Invidiauomo

Jd

Kaidor Gioiellerie

Kiko

L'Erboristeria

L'Occitane en Provence

Liu Jo Jeans

Lively Profumerie in Milano

Levi's

Mandarina Duck

Motivi

Mumble mumble

Mac

Nau!

Nike

Nigma Milano

Oltre

Original Marines

OVS

Okaidi

Pandora

Piquadro

Rituals

Salmoiraghi & Viganò

Sephora

Scarpe&scarpe

Salewa

Stradivarius

Stroili oro

Swarovsky

Swatch

Tendenze

Tezenis

Timberland

Tommy Hilfiger

The North Face

United Colors of Benetton

Vesto pazzo

Victoria's Secret

Zara

Casa e tempo libero

Casa mia

Flying Tyger

Fazzini

Kasanova

Iqos

Glo

Thun

Tecnologia e altri servizi

Apple Store

Fastweb

Autolavaggio Nice Clean

Bcc Credito cooperativo

Dental Pro

Bancomat

Vorwerk folletto

Calzoleria

Il barbiere

Iliad

Farmacia Penati

Gamestop

Jolly Foto

La casa de las caracas

Lego

Lavasecco 1H Clean

Libreria Coop

Media World

Plenitude

Tabacchi

Pitstop 4.0 gomme

Sky

Giscal Parruchieri

The Beach Solarium

Tim

Under Armour

Vodafone

Wind

Ristorazione

Café Noir

Johnny Rocket

Dispensa Emilia

La Bottega del Caffè

La Piadineria

Mc Donald's

Old Wild West

Poke House

Qualcosa di buono Caffetteria e Gelateria

Rossopomodoro

Romantica – La Pizza Romana

Terre d'Italia

Ipermercato

Carrefour

Come arrivare al Carosello di Carugate con i mezzi?

Chi è in automobile per arrivare al centro commerciale Carosello potrà prendere la tangenziale Est con direzione Venezia – Lecco – Usmate e proseguire poi fino all'uscita Carugate. Con i mezzi pubblici, invece, si può prendere la linea verde della metropolitana M2 e scendere alla fermata Cologno Nord. Si potrà poi prendere il pullman z305 della Net in direzione Cernusco Villafiorita M2 fino alla fermata Carugate Str. Prov. 208 che si trova proprio all'ingresso del Centro Commerciale.

La mappa del Carosello di Carugate

Il Centro Commerciale propone negozi per ogni esigenza e che la struttura è facilmente visitabile grazie alla mappa interattiva presente sul loro sito, da cui è possibile anche impostare un percorso che porti tutti da un negozio all’altro.

Gli orari di apertura del Centro Commerciale Carosello

Il centro commerciale è aperto fino a tarda serata. I negozi e i luoghi della ristorazione hanno orari diversi. Di seguito l'elenco.

Negozi

Lunedì al venerdì dalle 9 alle 22

Sabato dalle 8.30 alle 21

Domenica e festivi dalle 9 alle 20.30.

Ipermercato

Lunedì al Sabato dalle 07.30 alle 22.00.

La domenica e i festivi dalle 8 alle 21.

Ristorazione e bar

Tutti i giorni dalle 9 alle 23.

