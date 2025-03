video suggerito

Carnevale Ambrosiano 2025, le date: quando e come si festeggia a Milano A Milano il Carnevale si chiuderà domani, sabato 8 marzo. Il ritardo rispetto al resto d’Italia si deve al fatto che la città segue, invece del rito Romano, quello Ambrosiano, che prevede la fine delle feste quattro giorni dopo il “martedì grasso”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sfilata delle imbarcazioni del Carnevale Ambrosiano (foto LaPresse)

A Milano il Carnevale non è ancora finito: l'ultimo giorno si celebrerà domani, 8 marzo. A differenza delle altre città italiane, infatti, il capoluogo lombardo segue il calendario del rito ambrosiano, che prevede la chiusura del Carnevale il "sabato grasso", invece del "martedì grasso" come prescritto dal rito romano.

Questa differenza si deve a Sant'Ambrogio: tradizione vuole, infatti, che il carnevale a Milano sia stato ritardato in attesa che il vescovo della città tornasse dal pellegrinaggio per cominciare a celebrare i riti della Quaresima, i 40 giorni di preghiera e digiuno che precedono la Pasqua. Sant'Ambrogio, però, rientrò a Milano quattro giorni dopo il previsto e la quaresima, invece che il mercoledì delle ceneri, cominciò la domenica successiva, detta "in capite".

Le date del Carnevale Ambrosiano 2025: quando inizia e quando finisce

Il Carnevale milanese finisce con quattro giorni di ritardo rispetto a quello celebrato nel resto d'Italia. Ovunque, infatti, le celebrazioni della settimana di Carnevale si sono chiuse martedì 4 marzo, chiamato "martedì grasso", perché tradizionalmente questo era l'ultimo giorno in cui era possibile consumare i cibi più prelibati conservati in casa, prima del periodo di digiuno e preghiera per la Quaresima.

A Milano, invece, le cerimonie vengono rimandate di quattro giorni, quindi il Carnevale termina il sabato successivo al martedì grasso. In questo caso, sabato 8 marzo.

Perché a Milano il Carnevale dura di più

Il rito tardivo di Milano dipende, secondo i racconti, da Sant'Ambrogio, celebre vescovo della città. La leggenda più diffusa racconta chei cittadini ritardarono l'inizio delle celebrazioni in attesa del vescovo, che doveva fare ritorno da un pellegrinaggio. Gli esperti, però, ritengono più probabile che ad aver causato questo spostamento possano essere stati eventi storici come pestilenze o guerre.

Gli eventi del Carnevale Ambrosiano a Milano

Fino a sabato 8 marzo la compagnia Atelier Teatro porterà la commedia dell'arte in giro per la città, con spettacoli gratuiti adatti a tutte le età. L'appuntamento per domani, sabato 8 marzo, è in piazza dei Mercanti, dalle 11 alle 18, quando compagnie teatrali emergenti si sfideranno per vincere il premio "Le mille e una piazza".

E sempre in giro per la città ci si potrebbe imbattere negli artisti di Milano Clown Festival, la celebrazione dedicata alle arti circensi che intratterrà gli abitanti con un fitto programma di oltre 100 appuntamenti.

Dalle 17:00 di sabato, poi, comincerà la grande festa in maschera di Carnevale sulla darsena di Milano, con la sfilata di imbarcazioni veneziane e dei personaggi in abiti settecenteschi. Restano pochi giorni, invece, per godersi il Luna Park Meneghino, che resterà nel parco Sempione fino a domenica 16 marzo.

Vacanze per il Carnevale ambrosiano a Milano: fino a quando restano chiuse le scuole

Le scuole di Milano e delle diocesi che seguono il rito ambrosiano resteranno chiuse fino a oggi, ma il fine settimana permetterà, almeno a chi non deve andare a lezione il sabato, di rimanere in vacanza fino alla domenica.