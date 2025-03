video suggerito

Feste ed eventi a Milano nel weekend dal 29 al 30 marzo: cosa fare in città Tutti gli eventi, feste e appuntamenti a Milano e dintorni nel weekend dal 29 al 30 marzo: la Gelato Week, i fiori in Brera e il roseto di Isola, poi la fiera creativa Abilmente e un appuntamento per gli appassionati di vinili. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

É ufficialmente un fine settimana di primavera quello che arriva tra sabato 29 e domenica 30 marzo: i fiori nei quartieri di Brera e Isola coloreranno Milano con sfumature che non si vedevano da un po' di tempo. E ad essere soddisfatta non sarà solo la vista, ma anche il gusto con un buon gelato e l'udito con il giusto vinile.

La settimana del gelato a Milano

Non serve il caldo per inaugurare la stagione del gelato: a Milano la gelato week va dal 25 fino a domenica 30 marzo. La piattaforma ConGelato ha organizzato cinque percorsi itineranti che permettono, seguendo le diverse linee della metropolitana per facilitare gli spostamenti, di assaporare i gusti inediti delle gelaterie presenti sui percorsi. Con un biglietto, al costo di 10 euro per il pacchetto coppetta e 12 euro per quello cono, è possibile mangiare 5 gelati dei laboratori sulla linea metropolitana prescelta.

(foto di repertorio)

Abilmente, la fiera per gli amanti della creatività

Nel fine settimana dal 27 al 30 marzo Abilmente, la fiera dedicata agli amanti del fai da te, fa la sua tappa milanese al Superstudio Maxi di via Moncucco. Sarà l'occasione per fare rifornimento di materiali e strumenti creativi o per imparare un nuovo hobby con i corsi di cucito, scrap booking, calligafria, cucina creativa, legatoria, punto croce, patchwork e molti altri. Sabato l'ingresso è dalle 9:30 alle 18:00, domenica dalle 9:30 alle 17:00. Il biglietto costa 10 euro online, 12 alle casse.

Fiori e giardinaggio in Brera

La primavera comincia a farsi sentire anche a Milano con Floralia, la manifestazione dedicata ai fiori che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 marzo in piazza San Marco, in zona Brera. 90 espositori porteranno fiori da vivai, piante da orto, aromatiche, bulbi giganti, rose, speciali agrumi, articoli per il giardino e per la casa. Presenti anche un gazebo di specialità siciliane con spremute fresche e un espositore di abiti da sposa.

Porte aperte al roseto della Biblioteca degli Alberi

Questa domenica, 30 marzo, la fondazione Riccardo Catella aprirà al pubblico le porte del roseto BAM, la biblioteca degli Alberi di Milano, tra i grattacieli nel quartiere Isola. Il roseto occupa un’area riqualificata di circa 600 metri quadri e ospita una collezione di 120 rose di 90 specie differenti. Accoglie inoltre due bugs hotel, strutture per api solitarie, e si sviluppa attraverso un percorso inclusivo, accessibile anche alle persone con disabilità.

Un giro tra i 33 e i 45 giri: comprare vinili a Isola

Restando nello stesso quartiere, lo spazio di coworking WAO Isola, in Via Porro Lambertenghi 7, ospiterà sabato 30 marzo, dalle 11:00 alle 21:00, il Vynil Market, la fiera dedicata agli appassionati di vinile. 15 espositori metteranno in vendita più di 25.000 dischi, tra vinili 33 e 45 giri, picture disc, CD e musicassette. L'ingresso è gratuito.