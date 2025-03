video suggerito

Feste ed eventi a Milano nel weekend dal 15 al 16 marzo: cosa fare in città Tutti gli eventi, feste e appuntamenti a Milano e dintorni nel weekend dal 15 al 16 marzo: il mercato dei fiori a Villa Necchi Campiglio, le feste irlandesi per il St Patrick's day e un quadro di Van Gogh che arriva a Palazzo Citterio.

Nell'incertezza delle previsioni meteo degli ultimi giorni può sembrare difficile scegliere come programmare il proprio fine settimana a Milano. Ma le attività da fare in realtà sono tante e per tutti i gusti, sia all'aperto che al chiuso. Eccone alcune selezionate da Fanpage.it.

Il mercato dei fiori a Villa Necchi Campiglio

Tra primule, viole e ciclamini la primavera non sembrerà poi così lontana. A Villa Necchi Campiglio torna la fiera-mercato organizzata dal FAI, quest'anno tutta dedicata alla Camelia, di cui, all'interno di un ciclo di laboratori e degustazioni, sarà possibile assaggiare un the fatto con i germogli della pianta. In vendita però non si troveranno solo fiori, ma anche piante aromatiche e da orto, attrezzi da giardino, concimi, arredamenti da esterni e libri. Un'occasione anche per sbirciare dentro a una delle ville simbolo del lusso e della modernità che si respirava nella Milano dei primi anni '30.

Il mercato sarà visitabile sabato 15 e domenica 16 marzo dalle 10:00 alle 18:00. I biglietti sono acquistabili sul sito del FAI con la possibilità di accedere solo ai venditori nel giardino (7 euro) oppure di visitare anche gli interni della villa (17 euro), che si trova in via Mozart 14, vicino alla fermata della metropolitana M1 di Palestro.

Birra irlandese e festeggiamenti per San Patrizio allo Spirit de Milan

Questo fine settimana lo Spirit de Milan, in via Bovisasca, si tinge di verde in occasione delle celebrazioni della festa irlandese di San Patrizio (St Patrick's day). Sul palco saliranno musicisti provenienti dall'isola e ballerini di danze tipiche irlandesi, anche con lezioni per imparare a muovere i primi passi. Il tutto da godere con un bicchiere di Guinnes e gustando i piatti tipici dell'Irlanda: stufato di manzo alla birra, pasticcio di patate, ostriche, torta alle mele e molto altro. Appuntamento per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 marzo con ingresso a 20 euro (drink incluso), gratuito fino ai 12 anni.

Spirit de Milan

Una mostra gratis sullo sport in vista delle olimpiadi invernali

Inaugura venerdì alle 18:00 con una performance di parkour la mostra Extraolimpico, organizzata negli ex-spogliatoi del Centro Balneare Romano in via Ampère 20 a Milano. Curata e progettata da cinquanta studenti di Architettura del Politecnico di Milano con i loro docenti, la mostra si compone di sette installazioni che esplorano temi come i diritti civili, il doping, le cerimonie inaugurali, i simboli, le architetture e infrastrutture sportive. La seconda sezione è invece composta da proiezioni relative ai 100 atleti. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile venerdì 14 (dalle 11:00 alle 22.30), sabato 15 (dalle 11:00 alle 19.30) e domenica 16 marzo (dalle 11:00 alle 19.30).

Un quadro di Van Gogh arriva a Palazzo Citterio

Sabato 14 marzo Palazzo Citterio, in via Brera, accoglierà un nuovo importante ospite: L’Arlesiana, quadro di Vincent Van Gogh proveniente dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Il dipinto ritrae Marie Ginoux, proprietaria del Café de la Gare di Arles, figura centrale nella vita dell’artista e del suo amico Paul Gauguin. Sarà possibile vederlo all'interno della collezione del museo, sabato e domenica aperto dalle 14.00 alle 19.00, al costo di 12 euro per il biglietto intero e 8 euro per il ridotto.

L'Arlesiana, Vincent Van Gogh

I fumetti di Bruno Bozzetto alla cineteca di Milano

Chiamata a raccolta per i fan del fumetto: sabato pomeriggio alle 18:00 sarà possibile incontrare di persona Bruno Bozzetto, uno dei più importanti animatori italiani, che sarà presente all'inaugurazione della sua mostra al MIC, il Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano, su viale Fulvio Testi. La mostra si intitola "La Pop Art animata di Bruno Bozzetto" e sarà visitabile a partire dalle 15:00 di sabato 15 marzo, fino al 16 novembre. Nel museo, aperto dal martedì alla domenica dalle 15:00 alle 19:00 al costo di 9 euro, sarà possibile vedere 70 rodovetri delle sue opere, di cui alcuni fruibili con la realtà aumentata, e 60 cortometraggi di Bozzetto. Il programma prevede anche la proiezione di un film legato alla mostra ogni domenica.