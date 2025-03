video suggerito

Quando finirà il maltempo e smetterà di piovere a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo Una perturbazione abbastanza intensa ha portato a Milano e in Lombardia pioggia e un abbassamento delle temperature. “L’instabilità durerà fino a domenica 16 marzo, con temperature anche sotto la media stagionale”, ha spiegato il meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, “nella prossima settimana potrebbero arrivare giornate più tranquille”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Dopo alcuni giorni in cui sembrava che la primavera fosse ormai arrivata, con giornate di sole e temperature superiori alla media stagionale, le precipitazioni sono tornate ad abbattersi su Milano e gran parte della Lombardia. "Un po' di pioggia è benvenuta perché arriviamo da un periodo molto secco, con l'alta pressione", ha commentato Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it, "tutti fattori che hanno contribuito ad alzare il livello di inquinamento. Ora questa perturbazione abbastanza intensa porterà rovesci e anche qualche temporale, eventi che dovrebbero ripetersi fino al fine settimana".

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Dunque anche domani, giovedì 13 marzo, si verificheranno precipitazioni più o meno intense. "È più corretto parlare di instabilità, con correnti umide che porteranno nuvole meno grigie e compatte rispetto a oggi", ha spiegato Galbiati. La nuvolosità, dunque, sarà meno intensa, ma si verificheranno rovesci, e forse anche temporali, soprattutto verso le Prealpi e, in generale, le zone dell'alta Lombardia. "Milano dovrebbe essere meno interessata", ha continuato il meteorologo, "ma nell'arco della giornata potrebbe cadere qualche goccia".

La situazione cambierà venerdì 14 marzo, quando un'altra perturbazione piuttosto intensa investirà il Centro-Nord portando con sé nubi compatte e pioggia. "Saranno accompagnate da venti meridionali che, quindi, garantiscono comunque temperature abbastanza miti", ha affermato Galbiati.

Per quanto riguarda il fine settimana, la corrente meridionale è destinata a indebolirsi per lasciare spazio all'aria più fresca che arriverà dalla Francia. "Già da sabato avremo un calo delle temperature che torneranno nella media stagionale, addirittura entro lunedì forse alche qualche grado al di sotto", ha spiegato il meteorologo: "Saranno giornate più fresche, ma comunque non direi fredde".

Le correnti dal Nord porteranno, quindi, ancora instabilità per sabato e qualche rovescio. Le precipitazioni saranno meno probabili domenica, mentre per la prossima settimana potrebbero arrivare giornate più stabili. Tra venerdì e sabato, sono previste nevicate su Alpi e Prealpi anche a 1.000 metri di quota.