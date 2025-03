Che tempo farà nel weekend a Milano, ancora maltempo in Lombardia: le previsioni meteo

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Dopo un breve periodo di tempo soleggiato con temperature superiori alla media stagionale, ormai da qualche giorno le precipitazioni sono tornate ad abbattersi sulla città di Milano e su gran parte della Lombardia. Proseguirà, infatti, fino alla mattina di domenica 16 marzo l'allerta meteo gialla, emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, per rischio idrogeologico. "Questa perturbazione abbastanza intensa ha portato rovesci e temporali che continueranno almeno fino a domani, sabato 15 marzo", ha commentato Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it.

"Già dalla giornata di ieri, giovedì 13 marzo, ci sono state forti instabilità, tra le altre anche la grandinata che si è abbattuta sulla città di Milano", ha continuato a spiegare Galbiati. "Sebbene la pioggia sia stata moderata per la prima parte della giornata di oggi, nelle prossime ora sarà piuttosto intermittente. Un primo miglioramento è previsto, invece, per domenica".

Meteo, ancora forti piogge sabato 15 e domenica 16: le previsioni

Il maltempo continuerà almeno per la prima parte del weekend. Nello specifico, "un nuovo peggioramento è atteso per la giornata di domani, sabato 15 marzo, con il ritorno di piogge, rovesci e anche qualche temporale soprattutto verso il tardo pomeriggio e poi durante tutta la serata", ha continuato a spiegare il Meteo Expert a Fanpage.it. "Con un aumento della pressione, i primi miglioramenti potrebbero arrivare domenica 16 marzo. Dunque, si potrebbe chiudere il weekend con un tempo più stabile e tranquillo con anche possibili schiarite".

"Da questa mattina le minime sono in calo", ha raccontato ancora Galbiati. "Nonostante questo le massime dovrebbero rimanere stabili intorno ai 12/13 gradi. Per quanto riguarda invece la zona di Alpi e le Prealpi sono previste nevicate già da quote intorno ai 1400/1500 metri. Questo è positivo, anche perché permetterà di avere riserve idriche per la stagione calda che arriverà".

Quanto durerà il maltempo sulla Lombardia

"Dopo le probabili schiarite di domenica, dovrebbe continuare a esserci un tempo più sereno anche durante la giornata di lunedì 17 marzo, per l'inizio della prossima settimana", ha commentato ancora Galbiati. "Potrebbe esserci ancora qualche nuvola nel Milanese e, in generale, in Lombardia, ma non dovrebbe verificarsi una nuova ondata di mal tempo".

"Per quanto riguarda le temperature, sempre a partire da lunedì le minime e le massime potrebbero lievemente aumentare con l'arrivo di un tempo più stabile", ha concluso il Meteo Expert a Fanpage.it.