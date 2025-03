Maltempo a Milano, pioggia e grandine si abbattono sulla città: il video e le immagini

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Dopo alcuni giorni di tempo soleggiato era atteso l'arrivo del maltempo in Lombardia, ma non così. Una bomba d'acqua inaspettata si è abbattuta sulla città di Milano subito dopo l'ora di pranzo di oggi, giovedì 13 febbraio, con una forte grandinata.

Dopo giorni in cui sembrava che la primavera fosse ormai arrivata, con cielo azzurro, tempo soleggiato e temperature superiori alla media stagionale, le precipitazioni sono tornate ad abbattersi sulla città di Milano. "Questa nuova perturbazione abbastanza intensa porterà rovesci e anche qualche temporale, eventi che dovrebbero ripetersi fino al fine settimana", ha commentato Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, a Fanpage.it.

Il video e le immagini della grandine a Milano

"Milano marzo pazzerello pioggia e grandine", ha scritto un utente su Facebook in merito alla bomba d'acqua che, inaspettatamente, si è abbattuta da poco sulla città.

Rispetto alle previsioni meteo per la giornata di oggi e dei prossimi giorni, sarebbe, però, "più corretto parlare di instabilità, con correnti umide che porteranno nuvole meno grigie e compatte rispetto alla giornata di oggi", ha spiegato ancora Galbiati a Fanpage.it. Per la giornata di oggi, dunque, la nuvolosità sarà meno intensa, ma si verificheranno rovesci e temporali a Milano e in Lombardia, soprattutto verso le Prealpi.

Secondo le previsioni la situazione dovrebbe cambiare nella giornata di domani, venerdì 14 marzo, quando un'altra perturbazione piuttosto intensa investirà il Centro-Nord portando con sé nubi compatte e pioggia. "Saranno accompagnate da venti meridionali che, quindi, garantiscono comunque temperature abbastanza miti", ha concluso Flavio Galbiati a Fanpage.it.