Maltempo a Milano, pioggia e grandine si abbattono sulla città: il video e le immagini Una bomba d'acqua inaspettata si sta abbattendo sulla città di Milano dall'ora di pranzo di oggi, venerdì 14 febbraio. Il temporale e le forti grandinate potrebbero continuare nelle prossime ore ad accompagnare tutta la giornata di San Valentino.

A cura di Giulia Ghirardi

Una bomba d'acqua inaspettata si sta abbattendo sulla città di Milano con temporali e forti grandinate. Maltempo inaspettato, dopo il cielo azzurro e il meteo soleggiato di questa mattina che, secondo le previsioni, avrebbe dovuto accompagnare tutta la giornata di San Valentino.

Già nella giornata di ieri, giovedì 13 febbraio, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia aveva diramato un'allerta gialla (che è considerata di rischio ordinario) per vento forte nella zona della città di Milano. L'allerta meteo, però, non riguardava le forti piogge e le grandinate che si sono invece verificate a partire dall'ora di pranzo di oggi, venerdì 14 febbraio, e che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore creando rallentamenti del traffico in tutta la città.

"Grandine a Milano… come non si vedeva da anni! Speriamo bene!", ha scritto un utente sui social media, uno dei tanti che, nelle ultime ore, stanno postando foto e video per ricordare la grandinata più forte degli ultimi mesi. "A Milano temporale con grandine alle ore 14 del 14 febbraio! Cambiamenti climatici e cambiamento d'epoca", ha scritto ancora un altro utente sui social.

Secondo gli ultimi aggiornamenti delle previsioni, la bomba d'acqua dovrebbe però limitarsi alla sola giornata di oggi e, da domani e per i giorni successivi, il meteo dovrebbe tornare stabile con nuvolosità variabile, ampi tratti di cielo sereno, assenza di precipitazioni e vento debole. La temperatura, in calo nei valori minimi, dovrebbe rimanere stabile o, al massimo, in lieve calo nei valori massimi.