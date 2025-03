video suggerito

Maltempo a Milano, piogge intense e temporali: allerta meteo gialla per oggi 13 marzo È stata diramata l'allerta gialla per piogge e temporali su Milano e la zona delle Prealpi in Lombardia. Nella mattinata del 14 marzo la situazione di criticità verrà rivalutata.

A cura di Enrico Spaccini

A partire dalle 18 di oggi, giovedì 13 marzo, è attiva un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Nelle prossime ore, infatti, sono previste precipitazioni intense nella zona del Nodo idraulico di Milano e sulle Prealpi Varesine e Occidentali.

Già nel primo pomeriggio del 13 marzo sulla città di Milano si è abbattuta una bomba d'acqua che ha portato un'intensa grandinata, durata una manciata di minuti. Come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert, l'ondata di maltempo proseguirà fino a domenica, con rovesci più o meno intensi su tutta la Lombardia.

L'allerta meteo gialla che scatta dalle 18 del 13 marzo riguarda, in particolare, Milano e le Prealpi Varesine e Occidentali, nelle zone dei laghi e del Lario. Fino a quando l'allerta non sarà rientrata, i cittadini sono invitati a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, è consigliato non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende che durante un rovescio potrebbero rappresentare un pericolo. Sono previsti rovesci anche temporaleschi anch ein serata, a partire dai settori alpini e prealpini e anche sulla Pianura.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Nella mattinata di domani, venerdì 14 marzo, il Centro funzionale rivaluterà il codice d'allerta, in quanto per il tardo pomeriggio è prevista la ripresa delle precipitazioni.