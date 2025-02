video suggerito

Allerta meteo a Milano, domani scatta l’allerta gialla: attese forti raffiche di vento La Protezione civile del comune di Milano ha diramato un’allerta meteo gialla per vento. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (che è considerata di rischio ordinario) per vento forte nella zona della città di Milano. La misura scatterà a partire dalle ore 6 di domani, venerdì 14 febbraio. Proseguirà poi per tutta la giornata.

Come è solito in questi casi, la protezione civile ha pubblicato una serie di indicazioni per i cittadini. In particolare si raccomanda, durante il periodo di allerta, di non sostare sotto gli alberi e nei viali alberati. Non solo: si chiede inoltre di fare attenzione a non stare nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Per coloro che dovessero rimanere a casa è invece importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. A ogni modo, il centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo – come previsto sempre in questi casi – per il monitoraggio della situazione. Lo sarà anche per coordinare gli eventuali interventi in città.

Il Comune poi invita tutti i cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici di collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile: per farlo basterà registrarsi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.