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Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchi

Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un’allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento forte con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h. I consigli della Protezione Civile.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Allerta meteo a Milano e Lombardia
Allerta meteo a Milano e Lombardia

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per vento forte con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h a Milano, dove resteranno chiusi parchi e cimiteri, con stop anche a scuole, musei e servizi all'interno delle aree verdi. L'allerta è gialla da oggi pomeriggio, mercoledì 25 marzo, e diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00.

Il Comune di Milano ha disposto la chiusura dei parchi cittadini per l'intera giornata di giovedì 26 marzo. Stop anche alle attività che si trovano al loro interno, tra cui musei, biblioteche e servizi, come il Museo di Storia Naturale, il Planetario e diverse sedi nei parchi. Chiusi al pubblico anche i cimiteri, fatta eccezione per le cerimonie funebri già previste.

Durante l'allerta meteo i cittadini e le cittadine sono invitate a porre particolare attenzione ad alcuni accorgimenti. In caso di maltempo le istituzioni ricordano di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il forte vento potrebbe, infatti, causare eventuali crolli o cedimenti. Inoltre, è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Proprio per la sicurezza dei cittadini è consigliato prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

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In ogni caso, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. A Milano, inoltre, chiunque volesse essere informato sui rischi meteorologici potrà collegarsi al sistema di allerta della protezione civile.

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