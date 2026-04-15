Nuova offerta per acquisire Hoepli, un fondo italiano presenta un piano da 20 mln: Mondadori in stand-by

Un fondo italiano sfida Mondadori: presentato un piano da 20 milioni per salvare l’intera Hoepli e rilanciarla come hub culturale, mentre la liquidazione è già avviata e sono partite le procedure per la cassa integrazione dei dipendenti.

La storica libreria di Hoepli a Milano

A poche settimane dalla notizia dell‘interesse del gruppo Mondadori per il ramo scolastico di Hoepli, sarebbero emersi nuovi sviluppi che potrebbero cambiare il destino dello storico marchio milanese. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un fondo italiano che avrebbe presentato un'offerta alternativa che, però, riguarderebbe l'intero perimetro dell'azienda: non solo l'editoria, ma anche la libreria di via Hoepli.

Si tratterebbe di un progetto dal valore superiore ai 20 milioni di euro, come riportato da Il Corriere della Sera, con un'impostazione industriale e culturale di lungo periodo. L'obiettivo dichiarato, infatti, sarebbe quello di evitare lo smembramento delle attività e rilanciare il marchio nella sua interezza, preservandone l'identità storica.

L'operazione, coperta ancora dalla massima riservatezza, arriva in un momento estremamente delicato per Hoepli. Dopo la decisione dell'assemblea dei soci dello scorso 10 marzo di avviare la liquidazione volontaria della società, sono partite le procedure per la cassa integrazione dei dipendenti e la libreria si avvia, salvo sorprese, verso la chiusura entro la fine di aprile.

In questo contesto, l'offerta di Mondadori – formalizzata il 25 marzo scorso e limitata al comparto scolastico – sarebbe stata temporaneamente messa in stand-by. I termini inizialmente previsti per l'accettazione sarebbero stati estesi, così da consentire alla liquidatrice di valutare tutte le opzioni sul tavolo. Diversamente dalla proposta del gruppo editoriale, quella del fondo italiano punterebbe alla continuità operativa, evitando interruzioni nella vendita e mantenendo la sede storica nel cuore di Milano. Il progetto includerebbe anche la trasformazione della libreria in un hub culturale multifunzionale.

Nel frattempo, la mobilitazione dei cittadini a sostegno della libreria sembra testimoniare quanto Hoepli rappresenti, ancora oggi, un punto di riferimento culturale per la città. Proprio questo legame con il territorio potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta finale sul futuro dello storico marchio.