Mondadori firma il contratto e acquisisce il ramo “editoria scolastica” di Hoepli

Il ramo dell’editoria scolastica di Hoepli è stato acquisito dal Gruppo Mondadori. L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile.

È ufficiale. Il Gruppo Mondadori ha firmato il contratto per l’acquisizione dell’editoria scolastica di Hoepli Spa. L'ufficialità è arrivata nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile, e comunicata direttamente dalla Mondadori stessa in una nota diffusa. E confermata a Fanpage.it anche da sigle sindacali.

"Il Gruppo Mondadori informa che, a valle della presentazione dell’offerta comunicata lo scorso 25 marzo, e ad esito delle interlocuzioni intercorse con il Liquidatore, è stato sottoscritto il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli Spa", si legge nella nota.

E conclude: "L’operazione è attesa perfezionarsi entro il primo semestre dell’esercizio in corso, subordinatamente all’avveramento di specifiche condizioni sospensive".

L'accordo arriva al culmine di un momento estremamente delicato per Hoepli. Dopo la decisione dell'assemblea dei soci dello scorso 10 marzo di avviare la liquidazione volontaria della società, a seguito della quale sono partite le procedure per la cassa integrazione dei dipendenti e la chiusura entro fine aprile della libreria.

Sempre nella giornata di ieri – secondo quanto diffuso – sono circolate alcune indiscrezioni secondo cui un fondo italiano avrebbe presentato un'offerta da circa 20 milioni di euro volta ad acquisire l'intero perimetro dell'azienda: non solo l'editoria, ma anche la libreria di via Hoepli. Ma si sarebbe trattato appunto di un'indiscrezione che non ha trovato alcun riscontro né ufficialità. Anzi, come spiegato dai sindacati in una nota, "la Liquidatrice Laura Limido ha dichiarato ufficialmente di non aver ricevuto alcuna offerta di 20 milioni da un fondo italiano per l’intera azienda".