La vetreria Maccarinelli licenzia i suoi dipendenti via Whatsapp: “Lasciata a casa con un messaggio”

Sette dipendenti della vetreria Maccarinelli del Bresciano sono stati licenziati per messaggio il giorno prima della chiusura dell’azienda e della cessione di tutte le attività, come ha raccontato a Fanpage.it una dipendente coinvolta.

Sono 7 i lavoratori della Vetreria Maccarinelli, storica azienda di Travagliato (Brescia), licenziati con un messaggio su Whatsapp, dopo la decisione improvvisa della proprietà di cessare l’attività.

"Alle 7.30 del mattino del 10 marzo mi è arrivato un messaggio dall'azienda con la fotografia della mia lettera di licenziamento. Ho avuto quasi un mancamento. Non sapevo cosa fare, così ho chiamato alcuni miei colleghi per confrontarmi e ho scoperto che lo stesso messaggio era arrivato anche a loro. Nessuno si aspettava una cosa del genere", ha detto a Fanpage.it Maria Cascone, 37 anni, operaia dipendente della Maccarinelli.

"In azienda mi occupo di assemblaggio e controllo qualità da diversi anni. Nell'ultimo periodo si era registrato un leggero calo del lavoro, ma certamente nessuno si aspettava una prossima chiusura dell'azienda, che è avvenuta ufficialmente l'11 marzo, il giorno successivo al nostro licenziamento", ha detto ancora Maria Cascone a Fanpage.it.

"Fino al giorno precedente alla lettera di licenziamento, abbiamo lavorato tutti regolarmente. Io per esempio ho lavorato 9 ore, incluso lo straordinario", ha concluso Maria.

La modalità di licenziamento scelta dall'azienda è stata definita dalle organizzazioni sindacali come "gravissima e inaccettabile", sia sul piano industriale che umano. Non solo: i sindacati sottolineano che nel corso del 2025 erano stati effettuati nuovi investimenti e a febbraio non era stato attivato alcun ammortizzatore sociale né avviato un confronto sindacale che facesse ipotizzare la chiusura.

Dopo aver comunicato un giorno di ferie per calo produttivo, la proprietà – nella persona della titolare Francesca Maccarinelli – è sparita nel silenzio totale, non rispondendo più né alle maestranze né ai rappresentanti sindacali, come ha scritto il sindacato Uiltec Brescia in una nota diffusa.

"Parliamo di persone – evidenzia il sindacalista Andrea Cassago (Uiltec Brescia) – che hanno dedicato oltre 25 anni di servizio a questa vetreria, sostenendola anche nei momenti più difficili. Oggi queste stesse persone sono trattate come numeri, liquidate con un messaggio senza nemmeno il coraggio di essere guardate negli occhi. Il lavoro non è una "variabile da spegnere con un clic". Dietro ogni licenziamento ci sono famiglie e vite intere dedicate all'impresa che non possono essere cancellate nell'indifferenza".

Il sindacato chiede ora una chiarezza assoluta su quanto accaduto e sulle reali motivazioni della cessazione insieme a responsabilità e rispetto per chi ha costruito la storia dell’azienda.

"Siamo pronti a fornire tutta la tutela legale verso i lavoratori – ha concluso Cassago – valutando tutte le azioni necessarie, sia sindacali che legali, per proteggere i lavoratori e le loro famiglie".