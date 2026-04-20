Ancora allerta meteo gialla per rischio temporali a Milano: scatterà dalle 21

Il sole che sta illuminando la giornata di oggi, lunedì 20 aprile 2026, stava facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i cittadini di Milano e provincia che ieri, domenica 19 aprile 2026, hanno fatto i conti con il violento temporale con annessa grandinata che si è scatenato in città. Pochi minuti, che hanno però lasciato di stucco considerate le temperature ormai primaverili che stanno interessando il territorio. A quanto pare però non è finita. Dalle 21 di oggi, infatti, nonostante il bel tempo della mattinata, scatterà una nuova allerta meteo per rischi temporali. Sarà sempre un'allerta gialla, quindi considerata ordinaria, che riguarderà il nodo idraulico di Milano.

La misura, che è stata diramata dal Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, durerà fino alle 9 di domani mattina, martedì 21 aprile. Considerato il fenomeno intenso che ha interessato ieri tutta l'area metropolitana, anche questa sera è bene seguire le indicazioni rilasciate dalle Istituzioni. Come sempre, infatti, si invitano i cittadini a far attenzione quando si percorrono aree vicino a zone a rischio esondazione dei fiumi e quando si transita nei sottopassi, che possono essere soggetti ad allagamenti.

Ovviamente, qualora qualcuno di voi dovesse avere in programma qualche evento serale, è consigliabile monitorare i fenomeni meteorologici proprio per evitare situazioni di pericolo. A ogni modo, il centro operativo comunale della Protezione civile del comune di Milano sarà sempre attivo per il monitoraggio e per coordinare eventuali interventi in città. Chiunque volesse tenersi informato sui rischi meteorologici, potrà collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano collegandosi al portale o scaricando l'App.