Scatta l’allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali: partirà da mezzanotte

Dalla mezzanotte di oggi, sabato 18 aprile, e fino a quella di domani, domenica 19 aprile, è prevista allerta meteo gialla per rischi temporali sulla città di Milano.

Dalla mezzanotte di oggi, sabato 18 aprile 2026, partirà l'allerta meteo gialla per rischi temporali a Milano. A stabilirlo è stato il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. La misura durerà fino alla mezzanotte di domani, domenica 19 aprile 2026. Sono quindi previste piogge intense in tutta la provincia di Milano.

Quando vengono diramate misure di questo tipo, i cittadini e le cittadine sono invitati a seguire determinati suggerimenti proprio per evitare situazioni che possono mettere a rischio la loro incolumità. In particolare modo, proprio per evitare problemi, è richiesto di porre particolare attenzione nei luoghi che si trovano vicinissimo alle zone attraversate dai fiumi Seveso e Lambro. Con le piogge, infatti, è possibile che esondino. Così come è necessario far attenzione ai sottopassi, che spesso sono soggetti ad allagamenti. Il rischio, in entrambi i casi, è quello di venire travolti dalle acque o comunque restare bloccati.

Nel caso in cui qualcuno dovesse avere un evento all'aperto, è necessario controllare l'evoluzione dei fenomeni meteorologici proprio per prevenire eventuali situazioni di pericolo. Durante le allerte meteo, il centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano è attivo. In queste occasioni, proseguono con l'attività di monitoraggio e coordinano eventuali interventi in città.

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Chiunque lo desideri, può rimanere aggiornato e informato sui rischi meteorologici. Basterà collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano. Per farlo potrà registrarsi sul sito o scaricare le App, che sono gratuite sia per il sistema Ios che per quello Android.