Maltempo a Milano, prevista allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte

Come comunicato dal Centro Monitoraggio, è prevista a Milano un’allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle ore 14 di domani, martedì 28 aprile.

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle ore 14 di domani, martedì 28 aprile.

Secondo quanto si apprende dalla nota diffusa, il Centro Monitoraggio invita "i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi".

E prosegue: "In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".

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Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.