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Maltempo a Milano, prevista allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte

Come comunicato dal Centro Monitoraggio, è prevista a Milano un’allerta meteo gialla per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle ore 14 di domani, martedì 28 aprile.
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A cura di Francesca Caporello
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Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 27 aprile, fino alle ore 14 di domani, martedì 28 aprile.

Secondo quanto si apprende dalla nota diffusa, il Centro Monitoraggio invita "i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi  Seveso e Lambro e dei sottopassi". 

E prosegue: "In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".

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Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

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