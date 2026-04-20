Temporale e grandine su Milano, chicchi fino a 4 centimetri: “Mai vista così grande ad Aprile”

Le precipitazioni sono tornate ad abbattersi sulla città di Milano e dintorni con una forte grandinata. “Mai vista tanta grandine ad Aprile”, ha scritto un utente su Facebook. “Granelli fino a 4 centimetri”, ha commentato un altro, pubblicando foto e video delle strade imbiancate.

Grandine a Milano la notte del 19 aprile 2026 – Fonte: Facebook

Dopo alcuni giorni di tempo soleggiato in cui sembrava che la primavera fosse ormai arrivata, con cielo azzurro e temperature superiori alla media stagionale, le precipitazioni sono tornate ad abbattersi sulla città di Milano e dintorni.

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra domenica 19 aprile e lunedì 20 aprile, un forte temporale si è abbattuto sulla città e l'hinterland con una forte grandinata. "Mai vista tanta grandine", ha scritto un utente su Facebook. "Granelli fino a 4 centimetri", ha commentato un altro.

Il video e le immagini della grandine a Milano

"Mi sembrava una supercella quella a Nord di Milano…", ha scritto un utente su Facebook, mostrando poi il risultato della forte grandinata che nella notte si è abbattuta sulla città e dintorni: granuli di ghiaccio con un diametro fino a 4 centimetri.

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"Grandine di media taglia", hanno scritto sui social gli esperti, riferendosi proprio alla supercella partita ieri dal lago di Como che ha percorso oltre 100km, passando a est di Milano, prima di dirigersi verso Lodi.

C'è chi poi, con un po' di ironia, ha mostrato stupore: "Neve a Milano?? Siamo ad aprile", hanno commentato i dipendenti di un esercizio commerciale di Sesto San Giovanni, augurandosi che la grandinata "non faccia danni".

Ancora c'è chi, il 19 aprile, stava tornando a casa a Milano e inaspettatamente si è trovato le strade completamente "imbiancate": "Forte e imprevista grandinata tra Monza e Milano tangenziale completamente imbiancata e auto ferme a bordo strada", ha scritto un utente su Facebook.