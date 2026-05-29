Temporali e grandine a Milano, strade allagate: esondato il Lambro, a rischio anche il Seveso

Violenti temporali con pioggia intensa e grandine a Milano: il Lambro esonda e allaga diverse strade. L’Assessore Marco Granelli: “Pronti per attivare la vasca del Seveso”.

Strade allagate a Milano dopo il temporale – fonte: Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile del Comune di Milano

Maltempo a Milano. Dal tardo pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, un violento temporale si è abbattuto sulla città causando numerosi disagi, allagamenti e rallentamenti alla circolazione in diverse zone urbane.

Le precipitazioni intense, accompagnate da forti raffiche di vento e grandine, hanno provocato l'innalzamento rapido dei livelli dei corsi d'acqua cittadini, con particolare criticità nell'area sud-est del campoluogo lombardo. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia aveva diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano proprio a partire dal pomeriggio di ieri fino a mezzanotte.

L'assessore Marco Granelli: "Pronti per attivare vasca del Seveso"

"Temporale molto forte con pioggia intensa e grandine in città. In particolare nella zona sud est tra le 18.30 e le 19.30 sono caduti quasi 30 millimetri di acqua. Hanno saturato la tombinatura e l'acqua è fuoriuscita in strada a Ponte Lambro in via Vittorini", ha spiegato Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile del Comune di Milano, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Sul posto sono intervenuti tecnici di MM e volontari della Protezione civile per monitorare la situazione e limitare i danni causati dagli allagamenti. L'ondata di maltempo ha, infatti, provocato l'esondazione del Lambro in alcuni tratti, con l'acqua che ha invaso carreggiate e aree limitrofe, creando forti disagi alla viabilità e preoccupazione tra i residenti delle zone più esposte.

Secondo quanto riportato dall'assessore, la velocità e l'intensità delle precipitazioni non hanno consentito di posizionare in tempo le paratie mobili previste per contenere l'acqua: "La tombinatura e fognatura stanno assorbendo ora l'acqua e la stazione sta scaricando al depuratore e nel Lambro, ancora ricettivo". La situazione resta, però, sotto stretta osservazione anche sul fronte del Seveso.

Fonte: Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio, Protezione civile del Comune di Milano

Nelle prossime ore sono previsti nuovi temporali, soprattutto tra la parte nord di Milano e la Brianza, aree che potrebbero aggravare ulteriormente il quadro idrogeologico. "Siamo pronti per attivare vasca del Seveso", ha concluso l'assessore, sottolineando come il fiume stia già ricevendo grandi quantità d'acqua proveniente dagli sfioratori di Bresso, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. Il rischio di un innalzamento del livello del Seveso resta elevato e le autorità continuano a monitorare costantemente l'evoluzione della perturbazione per prevenire eventuali nuove esondazioni.