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Forte grandinata su Milano, strade ricoperte di ghiaccio: il video

Era prevista un’allerta gialla per rischio temporali a partire proprio dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, e proseguirà fino a mezzanotte.
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A cura di Francesca Caporello
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Una forte grandinata si è abbattuta proprio in queste ore su Milano. Le strade sono invase da ghiaccio. Il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia aveva infatti emanato un'allerta gialla per rischio temporali a partire proprio dal pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, e proseguirà fino a mezzanotte. Pertanto il Comune di Milano aveva preventivamente invitato i cittadini a prestare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

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