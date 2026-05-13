Ancora allerta meteo gialla a Milano: attesi temporali per domani

Per la giornata di domani, giovedì 14 maggio 2026, il centro monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali sul nodo idraulico di Milano. La misura partirà alle 6 di domani e durerà fino a mezzanotte. Proprio per questo motivo, tutti sono invitati a prestare la massima attenzione vicino alle aree che sono a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e sottopassi. Inoltre è chiesto di prestare attenzione, durante il periodo di allerta, ai fenomeni meteorologici soprattutto in occasione di eventi all'aperto.

Come da prassi, il centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo sia per monitorare che per coordinare eventuali interventi in città. Domani, infatti, è prevista una instabilità marcata che causerà precipitazioni a carattere temporalesco. Inizialmente, i temporali si riverseranno soprattutto sulla fascia alpina e prealpina per poi riguardare la pianura e arrivare fino a Est. Durante la serata, le piogge dovrebbero diminuire. Arpa prevede "picchi fino a 50 mm sulle 6 ore". Non è escluso che possa anche grandinare. Anche il vento potrebbe intensificarsi con raffiche fino a oltre 70-90 km/h.

Per la precisione a Milano saranno previsti temporali e temperature minime di 12 gradi centigradi e massime di 19 gradi centigradi. L'allerta meteo gialla per rischio temporali è prevista per altre zone lombarde. Come riportato lungo il bollettino di Arpa Lombardia, è stata diramata anche per: Laghi e Prealpi orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese. Chiunque volesse avere aggiornamenti potrà consultare il sito della Protezione civile o l'App dove vi saranno notizie in tempo reale.