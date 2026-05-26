Caldo torrido a Milano, il meteorologo: “Situazione drammatica, temperature 10 gradi più alte della media”

A Milano per domani, mercoledì 27 maggio, è attesa la temperatura massima di 36 gradi. “Sono 10 in più della media stagionale”, ha spiegato il meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, “è una situazione drammatica, eventi estremi riconducibili al cambiamento climatico”.

"La situazione è drammatica, non c'è altro modo per descriverla. In meno di dieci giorni siamo passati da temperature da autunno inoltrato a quelle della piena estate". Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, ha commentato così a Fanpage.it il caldo intenso che sta investendo in questi giorni Milano, la Lombardia ma anche gran parte dell'Italia e dell'Europa occidentale. Il picco di questa ondata è previsto per domani, mercoledì 27 maggio, quando nel capoluogo lombardo è attesa la massima di 36 gradi. Una condizione che rimarrà almeno fino al weekend, quando potrebbe esserci un po' di movimento nei cieli lombardi. "Sono le conseguenze del cambiamento climatico", ha affermato Galbiati: "Eventi estremi ed estati allungate".

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Cappa anticiclonica sul Nord Italia, temperature sopra la media stagionale anche al mattino

Come affermato da Galbiati, "per capire l'intensità dell'ondata di caldo che ci sta investendo, basta guardare i dati di questa mattina: alle 8, massimo 8:30, a Milano era già stata superata la temperatura massima di media di questo periodo, cioè 25-26 gradi. Sono valori altissimi a inizio giornata". L'apice è atteso per domani, mercoledì 27 maggio, con i modelli matematici che prevedono il picco più elevato di questa settimana con le massime sui 35-36 gradi. Si tratta di temperature registrate e previste dalle stazioni meteo, ma in città si potrà percepire un caldo ancora più intenso, a causa delle isole di calore, del catrame e dei palazzi.

L'aria di questi giorni ha origine tropicale e, a causa dell'alta pressione, tende a scaldarsi ulteriormente e a portare all'assenza di nuvole. "Si è creata una cappa anticiclonica che sta investendo il centro-Nord Italia, soprattutto nelle zone tirreniche, ma anche la penisola iberica, la Francia, l'Inghilterra, dove Londra ha registrato temperature che di solito non si vedono nemmeno in estate", ha commentato il meteorologo: "La situazione è drammatica. Il 15 maggio a Milano la massima era di 12 gradi. Meno di dieci giorni dopo è di 9-10 gradi sopra la media stagionale, che è tantissimo. Questi sbalzi sono terribili e dannosi per la natura e tutti gli esseri viventi".

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Temporali vicino alla Lombardia attesi per domani, 27 maggio

Domani, 27 maggio, potrebbero verificarsi temporali che, però, forse lambiranno soltanto la Lombardia. Questi, però, porteranno a un abbassamento delle temperature già da giovedì. "Si parla comunque di 2 o 3 gradi in meno rispetto a oggi e forse per un paio di giorni", ha sottolineato Galbiati, "si resterà comunque sempre sopra i 30 gradi". Il caldo di questi giorni non può essere considerato un indicatore per la prossima estate. Tuttavia, come ha spiegato in conclusione il meteorologo, "è chiaro che questi eventi sono riconducibili al cambiamento climatico, che porta ondate di caldo intenso sempre più frequenti e che allunga l'estate, che inizia prima e finisce dopo rispetto a quanto eravamo abituati".