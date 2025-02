video suggerito

Torna il sole a Milano: le previsioni meteo in Lombardia per i prossimi giorni e per il weekend del 22 e 23 febbraio Torna il sole nei cieli di Milano: i primi raggi potrebbero spuntare già domani, giovedì 20 febbraio. Tempo sereno e temperature miti da qui al fine settimana, con qualche nuvola in più durante la giornata di sabato, portata da una perturbazione. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spariscono le nuvole e torna il sereno sui cieli di Milano: oggi, mercoledì 19 febbraio, sono già in allontanamento le nubi basse che hanno caratterizzato le scorse giornate, mentre un primo sole potrebbe spuntare a partire da domani. Raggi da godere finché si può, perché già da sabato sembra essere in avvicinamento una perturbazione che potrebbe far tornare qualche nuvola.

Le previsioni del tempo per giovedì 20 e venerdì 21 febbraio

Dopo giorni e giorni di grigio e nuvole sulla Lombardia, sembra che il sole sia finalmente in arrivo. Lo ha confermato a Fanpage.it anche Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "Il sole sta già facendo una timida comparsa. Non c'è più quella cappa di nubi basse portata dai venti freddi da est che addossavano le nuvole anche in tutta la pianura padana. La prossima notte, visto che si sta rasserenando parzialmente, avremo un calo delle temperature minime. Domani, giovedì 20 febbraio, e venerdì avremo infine una prevalenza di sole, poche nuvole e ulteriore rialzo delle temperature con una giornata abbastanza mite"

Le previsioni meteo per il fine settimana

Si prospetta un weekend tutto sommato sereno, con l'eccezione di qualche nuvoletta portata da una perturbazione: "Per quanto riguarda il fine settimana – spiega ancora Galbiati – sabato si avvicina una perturbazione atlantica quindi a Milano non pioverà, ma avremo un aumento delle nuvole. Domenica però sembrano in allontanamento, quindi potrebbe tornare più soleggiato. Anche le temperature, come abbiamo detto, sono in aumento: giovedì 20 febbraio a Milano avremo tra i 9 e i 10 gradi, qualcosa in più venerdì e poi si mantengono alte anche sabato e domenica".