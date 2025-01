video suggerito

Quando tornerà a nevicare e quanto ancora durerà il maltempo in Lombardia: le previsioni meteo Il meteo in Lombardia rimarrà instabile fino a giovedì 23 gennaio, con rovesci e schiarite in pianura e neve sulle montagne, ma si va verso un weekend sereno. Stop anche al freddo degli scorsi giorni: le previsioni meteo di questa settimana.

Si prospetta una settimana piuttosto movimentata per le previsioni meteo in Lombardia, dove si alterneranno perturbazioni con piogge deboli e pause con qualche schiarita. Sarà però anche un periodo di tregua dalle temperature più fredde che hanno preso in ostaggio la regione negli scorsi giorni. Qualche instabilità in settimana lascerà spazio ad un weekend che potrebbe essere più sereno.

Le previsioni meteo per martedì 21 gennaio

Finiscono con oggi, martedì 21 gennaio, le piccole perturbazioni che negli scorsi giorni hanno fatto cadere qualche piccolo rovescio nella regione, come ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "Oggi si esaurisce la fase di perturbazione che ha portato piogge deboli e intermittenti. Nel corso della mattinata non pioverà più, mentre nel pomeriggio e verso sera ci saranno schiarite. Per quanto riguarda le temperature, ci lasciamo alle spalle il freddo: oggi abbiamo un ulteriore aumento e potremmo anche arrivare a 11 gradi di massima, quindi sopra la media".

Che tempo farà mercoledì 22 gennaio

Il tempo si manterrà stabile anche per mercoledì mattina, ma una perturbazione potrebbe portare pioggia in pianura e una spruzzata di neve in montagna. "Anche mercoledì comincia bene con cielo poco nuvoloso – continua Galbiati – magari ci sarà solo qualche nebbia nella bassa pianura tra la notte e il mattino presto. Poi però arriverà una nuova perturbazione che porterà delle piogge nel pomeriggio di mercoledì. Non farà particolarmente freddo perché la neve è prevista su Alpi e Prealpi attorno ai 1.200/1.300 metri, con lievi nevicate. Avremo quindi un calo della temperatura minima e ci avvicineremo allo zero, ma rimanendo sopra. Anche di giorno farà un po' meno caldo, attorno ai sette gradi perché arriva la pioggia nel pomeriggio".

Cosa aspettarsi per giovedì 23 e nel weekend: meteo stabile e in miglioramento

Ma i piccoli rovesci non dovrebbero durare a lungo e già nella mattina del giorno dopo potrebbe tornare il sereno, con un meteo in probabile miglioramento verso il fine settimana. "Giovedì la perturbazione si allontana verso Nord-Est – spiega il meteorologo – e sarà quindi una giornata con tempo più stabile. Anche le temperature aumentano leggermente, con una minima un po' più alta: cinque di minima e otto di massima. Una stabilità che potrebbe durare fino a sabato probabilmente. Ma è una situazione molto dinamica quindi non è così semplice spingersi troppo in là".