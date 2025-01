video suggerito

Quando finiranno maltempo e pioggia a Milano e tornerà il sole, le previsioni meteo in Lombardia In Lombardia la pioggia continuerà a cadere fino alla mattina di martedì 28 gennaio, con schiarite nel primo pomeriggio. Neve oltre i 1500 metri. Giornata di sole quella di mercoledì 29 con un leggero abbassamento delle temperature. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono bastate poche ore di pioggia a Milano per far sperare nel ritorno del tempo sereno. Ma non servirà aspettare a lungo, perché già nel pomeriggio di martedì 28 gennaio si potranno vedere le prime schiarite, con un meteo in miglioramento in tutta la regione che si stabilizzerà mercoledì 29. Nel frattempo toccherà sopportare ancora qualche goccia, che però porterà un po' di neve ad alta quota. Attenzione per sciatori ed escursionisti, perché aumenterà il pericolo di valanghe.

Pioggia e rovesci: le previsioni meteo fino a martedì mattina

Da una perturbazione all'altra: finita la pioggia dello scorso fine settimana, quella arrivata lunedì non accennerà a smettere almeno fino al pomeriggio di martedì 28 gennaio. "Continuerà a piovere anche la notte tra lunedì e martedì, con piogge anche un po' più intense, e martedì mattina. Ma smetterà verso metà giornata e nel primo pomeriggio migliorerà rapidamente – ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert – Non farà freddo, anzi: partiamo da minime di sei o sette gradi fino a una massima di otto o nove. Poi martedì pomeriggio arriveranno un po' di venti di Fohn che non si sentiranno tanto in pianura, ma aiuteranno ad allontanare la perturbazione. Con il miglioramento del meteo la massima a Milano martedì sarà attorno ai 13 gradi".

Pioggia che in montagna si tradurrà in forti nevicate "soprattutto ad alta quota – continua Galbiati – oltre i 1500 o 1600 metri. Insieme al vento che dovrebbe farsi sentire sulle Alpi, la neve tende ad accumularsi in modo un po' anomalo quindi potrebbe alzarsi il pericolo di valanghe nei prossimi giorni".

Leggi anche Allerta gialla a Milano e in Lombardia per martedì 28 gennaio: sotto osservazione i fiumi Seveso e Lambro

Tempo sereno invece per la giornata di mercoledì

La pioggia e la neve però dovrebbero smettere martedì 28, con un miglioramento nel primo pomeriggio che porterà una "giornata serena su Milano, con temperature anche fino a 13 gradi – come riferisce Galbiati – qualche nuvola potrebbe rimanere solo nella Lombardia orientale, nel Bresciano. Per mercoledì si prevede una giornata ancora più asciutta e soleggiata, ma con temperature un po' più fredde, attorno ai 10/11 gradi".