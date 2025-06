Milano Pride 2025, il percorso della parata sabato 28 giugno: strade chiuse e bus deviati

video suggerito

Anche quest'anno Milano è pronta a colorarsi d'arcobaleno per la parata del Pride 2025. Il corteo per i diritti Lgbtqia+ e di tutte le minoranze è previsto per sabato 28 giugno e partirà da via Vittorio Pisani alle 15:30. L'arrivo è previsto per le 18 all'Arco della Pace, dove si terranno incontri con associazioni e attivisti e i festeggiamenti finali fino all'1 di notte. Al Pride dello scorso anno hanno partecipato circa 350mila persone, numero che gli organizzatori dell'evento cercheranno come minimo di eguagliare.

Il Pride di Milano, così come quello di numerose altre città compresa Ragusa che festeggia il 29, chiude il mese di giugno, storicamente dedicato alla comunità Lgbtqia+ con centinaia di eventi di ogni tipo. In Lombardia si devono ancora tenere il Lodi Pride, previsto per il 5 luglio, e il Varese Pride del 19 luglio. Altri, come il Brescia Pride, il Valtellina-Chiavenna Pride e il Brianza Pride, si terranno a settembre.

Orari del Milano Pride 2025 e il percorso della parata

Come spiegato sul sito ufficiale del Milano Pride, il ritrovo è previsto per le 15 di sabato 28 giugno in via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale. La partenza è alle 15:30 da piazza Repubblica, lungo viale Liberazione. Dopo aver svoltato in via Melchiorre Gioia, il corteo raggiungerà piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Vola e viale Elvezia. Arrivato all'Arena, continuerà su viale Byron, viale Melzi d'Eril e infine corso Sempione fino all'Arco della Pace. Il percorso è lungo circa 3 km e l'arrivo è previsto per le 18.

Il percorso della parate del Milano Pride 2025 (mappa da Milano Pride)

L'evento finale al'Arco della Pace dopo il corteo

L'evento conclusivo del Pride inizierà alle 18 all'Arco della Pace e durerà fino all'1 di notte. In questa occasione, verranno ascoltate le associazioni Lgbtqia+ con attivisti di tutto il mondo e ci sarà il saluto delle istituzioni. Dopodiché inizierà la festa pubblica in piazza, con numerosi ospiti già annunciati: Ambra Angiolini, Big Mama, Sarah Toscano, Sarafine, Alex Wyse, Michele Bravi, Italy Bares, Orietta Berti, Mida, Romina Falconi, Levante, Mille, Alexia, Senza_Cri, Antonia e Remon Karam. Tra i presentatori, invece, Daniele Gattano, Edoardo Zedda e Marta Zoboli.

Le strade chiuse e i mezzi pubblici deviati

A partire dalle 8, entrambe le carreggiate di via Vittor Pisani nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Duca d'Aosta sono chiuse al traffico. Dalle 9 toccherà anche a viale Tunisia, da via Franchetti a piazza della Repubblica, e a viale Ferdinando di Savoia, da piazza della Repubblica a piazza San Gioachimo. La chiusura al traffico delle strade seguirà poi il corteo che partirà intorno alle 15:30 proprio da piazza Repubblica.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, potranno subire rallentamenti, terminare le corse prima dei capolinea e cambiare direzione le linee del tram e gli autobus che incroceranno il percorso della parata. In particolare si tratta dei tram 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 33 e dei bus 43, 57, 60, 81 e 94.

Le zone di Milano con divieto vendita alcolici

Per prevenire problemi legati all'abuso di alcol e all'utilizzo improprio di bottiglie in vetro e lattine, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante (esclusi bar e ristoranti), oltre che la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, in alcune zone della città:

dalle 12 alle 20 del 28 giugno nella zona adiacente alla Stazione Centrale: via Tonale, via Settembrini, via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, piazza della Repubblica, via Galileo Galilei, via Fabio Filzi

dalle 12 del 28 giugno alle 2 del 29 giugno nella zona adiacente all’Arco della Pace: viale Byron, via Francesco Melzi d’Eril, via Antonio Canova, via Mario Pagano, parco Sempione