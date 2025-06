video suggerito

Milano Pride 2025, inizia il corteo per i diritti LGBTQIA+: attese 350mila persone Il Milano Pride 2025 è partito oggi pomeriggio con un corteo da via Vittorio Pisani. La parata terminerà con una grande festa all’Arco della Pace, con interventi di attivisti ed esibizioni di artisti e cantanti. Assente la comunità ebraica per dissenso sull’uso della parola “genocidio” in riferimento alla guerra in Palestina. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Chiara Daffini

É cominciato nel pomeriggio oggi, sabato 28 giugno, il Milano Pride. I manifestanti si sono dati appuntamento alle 15:00 in via Vittorio Pisani, davanti alla stazione Centrale di Milano. Alle 15:30 è cominciato il corteo che alle 18:00 arriverà all'arco della Pace, dove associazioni, attivisti e attiviste parleranno dal palco, accompagnati dai saluti delle istituzioni. Seguirà la festa pubblica che andrà avanti fino all'1:00 di notte. Gli organizzatori di Arcigay Milano e le associazioni del Coordinamento Arcobaleno si aspettano fino a 350mila persone.

In testa alla parata ci sarà il trenino delle Famiglie Arcobaleno che quest’anno festeggiano 20 anni. Con lo striscione Resistenza Arcobaleno, presenzierà la presidente di CIG Arcigay Milano Alice Redaelli, che a Fanpage.it ha detto: "‘Resistenza arcobaleno' è il motto di Milano Pride 2025. In questo momento i diritti LGBTQIA+ sono costantemente sotto attacco e sono strumentalizzati da governi e nuovi fascismi che allungano le loro ombre sul mondo. É importante esserci e costruire insieme un nuovo movimento di resistenza. Il Milano Pride ha scelto da tanto tempo di scendere in piazza non solo per la comunità LGBTQIA+ ma per i diritti di tutti e di tutte, perché sappiamo che le matrici dell'oppressione e della discriminazione sono le stesse: penso alle donne, alle persone transgender, alla Palestina e all'Ungheria".

Il pride di Milano si svolge in gemellaggio con il pride di Budapest, vietato dal governo di Viktor Orban. Alla parata in Ungheria sfilerà una delegazione di Arcigay; presenti anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il segretario di Azione Carlo Calenda e la vice premier spagnola Jolanda Diaz. In testa al corteo il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony.

Parte la sfilata: manifestanti lanciano vernice su Starbucks

Il corteo è partito, la marea arcobaleno si sta spostando per le vie della città, accompagnata da musica e grida di protesta. I carri si sono mossi fra striscioni che richiamano anche il genocidio palestinese, come mostra l'ultima foto dell'articolo.

Alcuni manifestanti, in protesta con quanto sta avvenendo in Medio Oriente, durante il corteo hanno preso di mira, per le posizione e il sostegno a Israele, un punto vendita della caffetteria Starbucks, come era già accaduto a Roma dove era stato agitato un cartello con la scritta Starsucks. Contro il locale di piazza XXV aprile è stata lanciata della vernice rossa, poi utilizzata per comporre la scritta Free Palestine.

Il locale dopo il passaggio della vernice rossa in protesta con le posizione vicine a Israele.

Il percorso della parata

Il corteo attraverserà viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. Da qui si costeggerà Parco Sempione lungo viale Byron e viale Melzi d'Eril per terminare all’Arco della Pace. Il percorso è stato studiato per garantire l'accessibilità e sfruttare punti in cui rinfrescarsi con le fontanelle.

Il percorso della parata del Milano Pride 2025 (mappa da Milano Pride)

Chi parteciperà al pride: gli ospiti del corteo e della festa

iI sindaco di Milano Giuseppe Sala si unirà alla parata intorno alle 17.30, raggiungendo il corteo in via Melzi d'Eril, e rimarrà fino al termine della manifestazione. Sarà assente, invece, la rappresentanza della comunità ebraica, perché in dissenso sull'uso del termine genocidio per descrivere ciò che sta succedendo in Palestina. L'evento di chiusura a partire dalle 18 sarà presentato da Daniele Gattano, Edoardo Zedda e Marta Zoboli. Si esibiranno e parleranno sul palco gli artisti e attivisti Ambra Angiolini, BigMama, Levante, Sarah Toscano, Michele Bravi, Orietta Berti, Alexia, Sarafine, Mida, Romina Falconi, Alex Wyse, Italy Bares, Mille, Senza Cri, Antonia e Remon Karam.

Sul carro del Pd, come l'anno scorso, i rappresentanti dei dem hanno esposto un cartonato del governatore lombardo Attilio Fontana avvolto dalla bandiera arcobaleno: Regione Lombardia, infatti, non è presente alla parata con nessun rappresentante istituzionale.