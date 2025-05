Cosa fare a Milano il 2 giugno 2025: le celebrazioni in piazza Duomo e i musei aperti

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

La cerimonia dell'Alzabandiera in piazza Duomo a Milano per il 2 giugno 2024 (foto da LaPresse)

Il prossimo lunedì 2 giugno 2025 anche a Milano si celebrerà il 79esimo anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana. Per l'occasione, l'amministrazione comunale ha previsto diverse iniziative alle quali i cittadini potranno partecipare gratuitamente: a partire dall'Alzabandiera in piazza Duomo, fino alla visita, anche guidata, di Palazzo Marino. I musei statali, come la Pinacoteca di Brera e il Mudec, saranno aperti a ingresso gratuito, mentre all'Ippodromo Snai di San Siro andrà in scena il concerto di Justin Timberlake.

Le iniziative del Comune di Milano per il 2 giugno

I festeggiamenti inizieranno alle 10 in piazza Duomo, quando si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera alla presenza delle Autorità cittadine. Le celebrazioni saranno accompagnate dalla musica della Fanfara del Presidio militare di Milano, composta da Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza insieme al personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Milano. Con loro si esibiranno anche gli allievi della Scuola Militare Teuliè.

Dalle 10 alle 20 Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, sarà aperto alle visite del pubblico che potrà accedere liberamente da piazza Scala, mentre dalle 10 alle 14 sarà possibile effettuare una visita accompagnati da volontari della delegazione Fai di Milano che accoglieranno i visitatori e le visitatrici in piazza San Fedele. Per partecipare, è richiesta la prenotazione.

Nel pomeriggio, invece, nel Cortile d’Onore del Palazzo si potrà assistere alle 16:30 all’esibizione della Fanfara del Comando di Squadra Aerea – Prima Regione Aerea e alle 18 della Banda musicale della Polizia Locale di Milano. L'ingresso è libero.

I musei aperti

Come stabilito dal Ministero della Cultura, per il 2 giugno saranno aperti a ingresso gratuito i musei statali della città. Tra questi, sono compresi: la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, il Castello Sforzesco, il Museo delle Culture (Mudec) e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci'.

Il concerto di Justin Timberlake all'Ippodromo Snai

Il 2 giugno, in occasione degli I-Days di Milano, all'Ippodromo Snai di San Siro si esibirà Justin Timberlake. Ad aprire la serata ci sarà Dagny, arista pop della scena norvegese. I biglietti per assistere all'esibizione del cantante statunitense vincitore di 10 Grammy Awards sono in vendita a partire da 92 euro.