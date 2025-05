I-Days Milano 2025, il programma completo: gli artisti, gli orari e i biglietti

video suggerito

Gli I-Days Coca Cola 2025 a Milano partiranno il 2 giugno 2025 con l'attesissimo concerto del cantante statunitense Justin Timberlake. L'evento nato nel 1999, raccoglie ogni anno artisti di fama internazionale. Quest'anno i concerti si terranno fino al 27 agosto e si svolgeranno, come sempre, tra l'Ippodromo Snai di San Siro e l'ippodromo La Maura. Oltre a Justin Timberlake, ci saranno Dua Lipa, i Duran Duran, i Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone.

I costi dei biglietti variano e partono da un minimo di 70 euro. Possono essere acquistati su varie piattaforme come Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.

Il programma degli I-Days 2025: la line-up degli artisti

Gli I-Days di Milano 2025 si svolgono quest'anno in sei serate, ciascuna delle quali ospita artisti diversi.

2 giugno: ci saranno Justin Timberlake e Dagny

7 giugno: ci saranno Dua Lipa e Alessi Rose

20 giugno: toccherà ai Duran Duran e Les Votives

24 giugno: sarà la volta di Linkin Park, Spiritbox, Jimmy Eat World, Jpegmafia

15 luglio: ci saranno Olivia Rodrigo, Wet Leg, Girl in Red

27 agosto: ci saranno Post Malone e Jelly Roll

Come acquistare i biglietti per gli I-Days e i prezzi

I biglietti del festival I-Days di Milano si possono acquistare sulle piattaforme Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket, Dice. Il costo varia da serata a serata: dai 32 euro posto unico per il concerto di Olivia Rodrigo ai 69 euro posto unico per il concerto dei Duran Duran, agli 80 euro posto unico per il concerto di Dua Lipa e dei Linkin Park. Ancora 85 euro per Post Malone e fino a 92 euro posto unico per il concerto di Justin Timberlake,

Come arrivare all'Ippodromo Snai San Siro

In auto:

Autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro;

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e poi per San Siro;

Autostrada A1 (Milano – Roma): superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro.

Linee metropolitane:

Per andare al concerto si possono usate M1, M5 o 90/91 fino a Lotto con le metropolitane M1 o M5, scendete alla stazione di Lotto. Mappa delle lineeOppure usate i filobus 90 e 91 e scendete al capolinea LottoPer rientrare a fine concerto: ultimi treni M1 e M5 da LottoM1 da Lotto. L’ultimo treno per Sesto parte alle 00:23. Per Rho Fieramilano alle 00:24. Per Molino Dorino alle 00:43 (tutte le partenze di M1 da Lotto)M5 da Lotto. L’ultimo treno per Bignami parte alle 00:04. Per San Siro Stadio alle 00:23 (tutte le partenze di M5 da Lotto)Altre metropolitane. Se dovete cambiare con altre linee, trovate tutti gli orari dei treni, stazione per stazione, sulla nostra appLe linee 90 e 91 sono in servizio tutta la notteDopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4. Trovate orari e fermate sulla app. Mappa delle linee notturne a questa pagina.