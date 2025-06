Concerti Ippodromo La Maura 2025, come arrivare: strade chiuse, bus deviati e parcheggi

video suggerito

Foto di Fabio Izzo

Torna la stagione dei concerti con due date all'ippodromo La Maura, a Milano. Il primo è programmato per il 24 giugno, quando in occasione del festival musicale degli I-Days suoneranno i Linkin Park. Il secondo concerto invece è previsto per il 6 agosto, quando l'ippodromo ospiterà la musica delle Blackpink, un gruppo k-pop sudcoreano tutto al femminile che si esibirà per la prima volta in Italia. In occasione di questi eventi l'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) ha annunciato variazioni sulle linee dei mezzi di trasporto. Le modifiche riguardano le linee autobus e le metropolitane.

Come arrivare all'Ippodromo: i bus deviati

Le linee autobus che subiranno variazioni sono la 69, la 78 e il bus Q78. La 69 devierà in entrambe le direzioni, saltando le fermate comprese tra via Cilea/ via Fichera e via Omodeo/ via Chechov. Rimangono invece attive le fermate della M1 di Bonola e quelle in via Fichera, in via Falk, via Bacchelli e via Cechov.

Il bus 78 devierà in entrambe le direzioni tra le fermate di via San Giusto/Dessiè e via Monte Rosa (fermata Lotto della M1 e della M5). La linea invece passerà regolarmente in via Dessiè, via Rospigliosi, via Monreale e piazzale Zavattari. Per quanto riguarda invece la linea Q78, i bus verso Govone deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Monte Rosa. Mentre la stessa linea verso San Siro devia tra le fermate di Lotto e via San Giusto.

Quali sono le fermate della metro che chiudono

Verso la fine dei due concerti chiuderanno alcune stazioni della metropolitana per motivi di ordine pubblico. In particolare non sarà possibile utilizzare le fermate San Siro Ippodromo della metro M5 e la stazione Uruguay della metro M1. L'Atm consiglia di utilizzare le fermate vicine a quelle chiuse e ha annunciato che linee M1 e M5 chiuderanno più tardi: La tratta M1 Rho Fieramilano-Sesto e la linea M5 chiudono alle 2:00 circa (con ultime partenze dai capolinea all'1:30).

La tratta M1 Pagano-Bisceglie e le altre linee metropolitane chiudono invece al normale orario (dopo la chiusura, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM2, NM3, NM4). Attenzione perché dal 19 luglio al 7 settembre la linea M2 è chiusa tra Cadorna e Garibaldi per lavori di rinnovo dei binari.

Per raggiungere i concerti e per tornare, l'Atm consiglia di scendere alle stazioni di Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio, utilizzando i percorsi pedonali suggeriti. Al rientro, per chi avrà bisogno di tornare con la linea M1, l'Atm ha previsto a partire dalle 00:20 treni diretti a Sesto che si alterneranno a treni che termineranno a San Babila. L'ultimo treno per Sesto partirà da Lampugnano alle 01:38 e da Lotto alle 01:41. L'ultimo treno per Sesto utile per cambiare con la linea M5 per Bignami, partirà da Lampugnano alle 01:21 e da Lotto alle 01:24.

Per rientrare con la linea M5, invece, l'ultimo treno per Bignami partirà da San Siro alle 01:30 e da Lotto alle 01:34.

Dove è possibile parcheggiare per i concerti all'Ippodromo

I parcheggi Atm di di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta in corrispondenza delle stazioni metro avranno un orario prolungato e resteranno aperti fino alle 02:30. Sarà possibile parcheggiare anche al Centro Sarca o al Bicocca Village. Per arrivare all'Ippodromo da questi parcheggi e per tornare indietro bisognerà utilizzare la linea M5 della metro e scendere alla stazione di San Siro Stadio, per poi camminare fino all'Ippodromo seguendo i percorsi pedonali (dal Centro Sarca e dal Bicocca Village). Alla fine dei concerti l'ultimo treno M5 da San Siro per Bignami partirà alle 01:30.

Per rientrare al parcheggio di Bisceglie sarà possibile utilizzare anche la linea M1: bisognerà scendere a Pagano e seguire per Bisceglie (da Pagano, ultimo treno M1 per Bisceglie alle 00:46).Per rientrare invece al parcheggio di Famagosta si potrà utilizzare la M1 e la M2: da Lampugnano bisognerà prendere la M1, scendere a Cadorna e cambiare con M2. Da Cadorna l'ultimo treno M2 per Famagosta parte alle 01:04.

Sarà possibile parcheggiare anche a Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino, utilizzando la stazione metro M1 di Bonola per raggiungere l'Ippodromo e rientrare. Anche in questo caso Atm ha fornito mappe dei percorsi pedonali suggeriti (dal parcheggio di Rho, Merlata Bloom e Molino Dorino). Alla fine dei concerti l'ultimo treno M1 da Bonola per Rho Fieramilano partirà alle 01:47. Infine saranno disponibili anche i vicini parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio, dai quali è possibile raggiungere gli ingressi dell'Ippodromo direttamente a piedi utilizzando i percorsi pedonali suggeriti.