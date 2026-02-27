Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: “Ferite 39 persone, un uomo è morto”

Un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano nel pomeriggio del 27 febbraio. Il mezzo, che ha terminato la corsa contro un palazzo, ha travolto alcune persone. I feriti sarebbero 39, un uomo è morto.

Il tram deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano (foto da LaPresse)

Un tram della linea 9 è deragliato questo pomeriggio, venerdì 27 febbraio, a Milano e ha investito diversi passanti. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, con il mezzo di trasporto pubblico che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Alcune delle persone travolte sono rimaste incastrate sotto il tram, che ha terminato la sua corsa contro un edificio, schiantandosi sulla vetrina di un negozio. I vigili del fuoco sono al lavoro con cinque messi, mentre l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso dieci ambulanze per soccorrere i feriti. Un uomo, non ancora identificato, è deceduto, mentre le persone soccorse sono in tutto 39. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola, il quale aprirà nelle prossime ore un fascicolo d'indagine per omicidio colposo e lesioni colpose.

Stando a quanto emerso finora, pare che il tram stesse viaggiando ad alta velocità, ma non è ancora nota la causa del deragliamento. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Questura e i vigli del fuoco del Comando di via Messina e Beccaria.

Al momento, sarebbero 39 le persone soccorse dal personale sanitario: una in codice rosso (quello di massima gravità), sei in codice giallo e 32 in codice verde. Uno dei passeggeri è stato estratto dalle lamiere perché rimasto incastrato nel convoglio. L'uomo deceduto è stato recuperato sotto il tram deragliato, quindi probabilmente si trattava di un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto.

Leggi anche Ragazzo travolto da un treno ad Abbiategrasso nel Milanese: è gravissimo

"Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile", ha raccontato uno dei passeggeri del tram all'Ansa, "ho soltanto battuto un ginocchio, ma l'uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa". Il tram coinvolto nell'incidente sarebbe il Tramlink, il nuovo modello prodotto da Stadler Valencia già attivo anche nelle linee 7 e 31. Si tratta del primo tram bidirezionale di Milano, che consente quindi di invertire il senso di marcia in caso di necessità.

Articolo in aggiornamento