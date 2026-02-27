Il video del tram che deraglia a Milano: si piega su un fianco, poi sull’altro e si schianta contro un palazzo

Lo schianto del tram della linea 9 contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano è stato filmato dalla dash cam di un tassista. Il convoglio ha svoltato all’improvviso e, dopo essersi inclinato, ha impattato sulla vetrina di un negozio.

L’attimo precedente allo schianto del tram

Alle 16:11 di oggi, venerdì 27 febbraio, il tram della linea 9 di Milano si è schiantato contro la vetrina di un negozio. L'impatto, avvenuto lungo viale Vittorio Veneto, in zona Repubblica, è stato registrato dalla dash cam di un tassista che stava transitando là in quel momento. Il video mostra il convoglio svoltare all'improvviso in mezzo al rettilineo, inclinarsi sul lato destro e infine su quello sinistro prima di impattare contro il palazzo. La sua corsa è terminata contro un albero. Come riferito dalle autorità locali, un uomo di 60 anni di Rozzano e un giovane di origine straniera sono deceduti mentre altre 39 persone sono rimaste ferite.

Su quanto accaduto la Procura di Milano aprirà un fascicolo d'indagine con le ipotesi di reato di omicidio e lesioni colpose. Il procuratore capo Marcello Viola si è recato sul posto, insieme anche al sindaco Beppe Sala. Appena possibile gli investigatori ascolteranno il conducente del tram, per capire le cause dell'incidente.

Quando il tram è deragliato stava viaggiando ad alta velocità, secondo alcuni testimone maggiore rispetto al solito. Stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia, quando all'improvviso ha svoltato uscendo così dai binari. Alcune persone sono rimaste incastrate sotto il convoglio e sono state liberate dai vigili del fuoco. Tra loro ci sarebbe stato anche il 60enne, poi deceduto a causa delle gravi ferite. Non è ancora noto dove si trovasse la seconda vittima.

Il tram schiantato contro un negozio (foto da vigili del fuoco)

Come mostrato nel filmato registrato dalla dash cam di un tassista, un rider fermo al semaforo ha lasciato cadere la bicicletta per allontanarsi il prima possibile, mentre un altro passante è scappato di corsa per evitare di venire travolto dal convoglio. Una volta che il tram si era fermato, diverse persone si sono avvicinate per provare a soccorrere i feriti.

L'Azienda trasporti milanesi ha pubblicato una nota in cui rivolge il proprio pensiero "alla famiglia della persona che ha perso la vita e a tutti i feriti. A loro rivolgiamo tutta la nostra vicinanza" e ha fatto sapere di essere "già al lavoro e a disposizione delle autorità giudiziarie per stabilire con precisione la causa e la dinamica dell’incidente".