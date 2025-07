Concerto Olivia Rodrigo a Milano: come arrivare all’Ippodromo, orari dei mezzi e bus deviati

Stasera ci sarà il concerto di Olivia Rodrigo all’Ippodromo La Maura a Milano che inizierà alle 21. Come previsto per tutti gli altri eventi organizzati all’Ippodromo, ci saranno alcuni cambiamenti a bus e metro.

Nella serata di oggi, martedì 15 luglio 2025, si svolgerà il concerto di Olivia Rodrigo all'Ippodromo La Maura a Milano. Il concerto inizierà alle 21, ma i cancelli saranno aperti già alle 15. Come previsto per tutti gli altri eventi organizzati all'Ippodromo, ci saranno alcuni cambiamenti alla viabilità.

Come arrivare all'Ippodromo

Per arrivare all'Ippodromo si potrà prendere la metro, i bus o anche utilizzare l'automobile. Ci saranno però diverse variazioni. Alcune stazioni della metropolitana saranno chiuse per motivi di ordine pubblico. Non sarà infatti possibile usare le fermate San Siro Ippodromo della metro M5 e la stazione Uruguay della metro M1. Si potranno usare le fermate vicine a quelle chiuse. Sia la tratta M1 Rho Fieramilano-Sesto che quella della linea M5 chiuderanno più tardi e precisamente alle 2.

Per raggiungere i concerti, si può scendere a Lampugnano, Lotto o San Siro Stadio.

Con l'automobile si potrà arrivare dall'autostrada A8 (Milano – Varese) e precisamente uscendo al casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano. Ancora dall'autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, si potrà uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Da Torino, prima del casello di Milano si potrà proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano. Ancora: dall'autostrada A1 (Milano – Roma) si dovrà superare la "barriera" di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Bus deviati per il concerto di Olivia Rodrigo a Milano

Alcuni autobus saranno inoltre deviati. Le linee che subiranno variazioni sono la 69, la 78 e il bus Q78. La prima devierà in entrambe le direzioni: salterà infatti le le fermate comprese tra via Cilea/ via Fichera e via Omodeo/ via Chechov. Resteranno invece attive le fermate della M1 di Bonola e quelle in via Fichera, in via Falk, via Bacchelli e via Cechov.

Il bus 78 devierà in entrambe le direzioni tra le fermate di via San Giusto/Dessiè e via Monte Rosa (fermata Lotto della M1 e della M5). Passerà regolarmente invece in via Dessiè, via Rospigliosi, via Monreale e piazzale Zavattari. I bus della linea Q78 verso Govone devieranno e salteranno le fermate tra via Harar e via Monte Rosa. Mentre la stessa linea verso San Siro devierà tra le fermate di Lotto e via San Giusto.

Dove è possibile parcheggiare

In corrispondenza delle stazioni metropolitane di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta è possibile trovare i parcheggi Atm che resteranno aperti fino alle 2.30. Sarà possibile parcheggiare inoltre al Centro Sarca o al Bicocca Village. Per arrivare all'Ippodromo bisognerà poi usare la linea M5 e scendere alla stazione di San Siro Staio per poi camminare fino all'Ippodromo.

Per rientrare al parcheggio Bisceglie si potrà usare la linea M1. Si potrà scendere a Pagano e seguire per Bisceglie. Per rientrare invece al parcheggio di Famagosta si potrà utilizzare la linea M1 e la linea M2. Da Lampugnano bisognerà prendere la linea M1, scendere a Cadorna e cambiare con la M2.

Sarà inoltre possibile parcheggiare anche a Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino usando la stazione metro M1 di Bonola. Saranno poi disponibili anche i vicini parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio.