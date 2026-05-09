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La scaletta del concerto di Annalisa stasera a Milano: orari, canzoni e come raggiungere l’Unipol Dome

Alle 21 inizierà il concerto di Annalisa all’Unipol Dome di Milano. Tra le canzoni che canterà ci saranno i suoi brani più famosi: Sinceramente, Mon Amour, Bellissima. Ecco la scaletta e come raggiungere l’Unipol Dome.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Grande attesa per la serata di oggi, sabato 9 maggio, dove la cantante Annalisa si esibirà sul palco dell'Unipol Dome di Milano. Parliamo dell'Arena Santa Giulia che ha ospitato le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali e che ora è stata convertita in una struttura per concerti. Lo spazio, che conta 16mila posti, si trova nel quartiere Santa Giulia. Dopo il concerto inaugurale di Luciano Ligabue, che si è svolto mercoledì 6 maggio, è la volta dell'artista ligure che porterà nel capoluogo meneghino il suo tour Ma noi siamo fuoco – Capitolo II, che è partito da Genova lo scorso 23 aprile.

Lo scorso 3 aprile ha pubblicato il singolo Canzone estiva, che ovviamente sarà presente nella scaletta. Ci saranno anche altre hit della cantante, come: Bellissima, Mon Amour, Esibizionista. Tutti brani che hanno fatto ballare milioni di italiani, che hanno ideato coreografie e riempito i social di video in cui si esibivano. Sul palco, oltre ai musicisti Daniel Bestonzo (tastiere e synth e che ha curato la direzione musicale), Gianni Pastorino (tastiere e synth) e Dario Panza (batterie e percussioni), ci saranno ben 14 ballerini. 

Così come è stato per Liga, anche nel caso di Annalisa, all'anagrafe Annalisa Scarrone, il concerto inizierà alle 21. Potrebbero esserci anche ospiti, ma per il momento non è stato rivelato alcun nome.

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La possibile scaletta

La scaletta, come abbiamo detto precedentemente, include i brani più famosi di Annalisa: Sinceramente, Mon Amour, Bellissima, Esibizionista. Oltre trenta canzoni, che faranno ballare tutti i fan. Di seguito l'ordine delle canzoni, che potrebbe però subire qualche variazione.

  • Ragazza Sola
  • Chiodi
  • Bye Bye
  • Il mondo prima di te
  • Nuda
  • Eva+Eva
  • Movimento Lento
  • Avvelenata
  • Delusa
  • Tsunami
  • Euforia
  • Sweet Dreams (Are Made of This)
  • Indaco violento
  • Meedley Dieci/Alice e il blu/ Bonsai/Storie Brevi
  • Sinceramente
  • Mon Amour
  • Esibizionista
  • Maschio
  • Emanuela
  • La canzone di Marinella (cover Fabrizio De Andrè)
  • Piazza San Marco
  • Canzone estiva
  • Tropicana/Disco Paradise
  • Amica
  • Bellissima
  • Io sono

Come raggiungere L'Unipol Dome

Il Comune di Milano ha predisposto un piano straordinario della viabilità proprio per il concerto. Le fermate di Rogoredo e Repetti, delle linee metropolitane M3 e M4, saranno aperte fino all'una e mezza di notte. Dalla fermata di Rogoredo partiranno delle navette mentre dalla fermata Repetti ci sarà il tram 27, che sarà in funzione fino alle 2 di notte.

Chi volesse raggiungere l'Arena in auto, deve sapere che il parcheggio di San Donato prolungherà l'orario. Sono inoltre state istituite una zona rossa intorno all'Arena, che sarà attiva dalle 7 alle 2 di notte e dove potranno accedere solo coloro che hanno comprato il biglietto per lo spettacolo e prenotato uno dei parcheggi presenti nell'area, e una gialla nelle immediate vicinanze. Questa sarà attiva dalle 14 del giorno del concerto e fino al termine dell'evento: è nata per tutelare i residenti e le attività del quartiere. Potranno entrarci motocicli, ciclomotori, i veicoli dei residenti e dei domiciliari, gli addetti e fruitori dei bar, ristoranti e attività commerciali, i veicoli che devono andare a scuola, associazioni o attività ricreative o sportive, chi deve andare alle strutture sanitarie, ambulatori, case di riposo, veterinari o chi deve andare in chiesa o nelle strutture ricettive.

Per la zona rossa, invece, per coloro che si muovono con motocicli e ciclomotori si dovrà entrare da viale Ungheria per parcheggiare negli spazi previsti in largo Anselmo Guerrieri Gonzaga. Il parcheggio Unipol Dome Nord potrà essere raggiunto da via Mecenate e dalle uscite della tangenziale Est. Il parcheggio Unipol Dome Sud potrà essere raggiunto dalla rotatoria di via del Futurismo e dall'uscita Rogoredo Santa Giulia della tangenziale Est.

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