Come raggiungere lo stadio San Siro a Milano per i concerti previsti nel 2025 Il Comune di Milano ha stabilito un piano dedicato proprio alla mobilità in occasione dei concerti che in queste settimane interesseranno lo stadio San Siro: ecco quindi i cambiamenti per metro, bus, stazioni e parcheggi.

A cura di Ilaria Quattrone

Il Comune di Milano ha stabilito un piano dedicato proprio alla mobilità in occasione dei concerti che in queste settimane interesseranno lo stadio San Siro. Il progetto è partito già l'altro ieri con l'esibizione della cantante Elodie. Le stesse regole saranno applicate per il concerto di stasera del gruppo Pinguini Tattici Nucleari. Il piano non riguarderà solo le metropolitane e i bus, ma anche i parcheggi accessibili nei pressi delle stazioni.

I concerti previsti allo stadio San Siro

Questa sera, martedì 10 giugno, e domani, mercoledì 11 giugno andrà in scena il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Il 12 giugno sarà invece la volta del gruppo Modà. Il 15 e 16 giugno toccherà a Cesare Cremonini, il 18 giugno alla cantante Elisa, il 22 giugno a Gazzelle, il 25 e il 26 giugno toccherà al rapper Marracash. Ancora il 28 giugno ci sarà Gabry Ponte, il 30 giugno e il 3 luglio toccherà a Bruce Springsteen, il 5 e 7 luglio a Lazza e infine chiuderà il 13 e 14 luglio Marco Mengoni.

Le metropolitane, gli orari dei parcheggi e i percorsi pedonali

Il parcheggio che si trova in corrispondenza di Lampugnano chiuderà alle 2. Dal centro di Milano, per raggiungere lo stadio San Siro, si potrà usare la metro rossa M1 o la metro lilla M5 fino a Lotto o San Siro. Si potrà scendere alle stazioni di Lotto o San Siro Stadio sia per raggiungere lo stadio che per rientrare a fine concerto.

In alternativa si potrà scendere alla stazione M1 di Lampugnano e prendere la navetta per lo stadio che parte da via Natta e arriva in via Achille angolo via Tesio. Le linee delle metropolitane M1 e M5 chiuderanno più tardi. La M1 però solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto Fs e non al contrario. L'ultimo treno da Lotto parte all'1 circa.

Mentre l'ultimo treno della M5 da San Siro verso Bignami partirà all'1 circa. Per motivi di ordine pubblico, le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta chiuderanno sul finire del concerto. Uscendo dallo stadio si potrà utilizzare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto oppure si potranno raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto che dista 15 minuti.

A Lotto per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare quindi bisognerà uscire dai tornelli di una linea e rientrare da quelli dell'altra. Si potrà fare usando lo stesso biglietto.

Le linee M2, M3 e M4 e le tratte della M1 tra Rho e Lotto, tra Sesto e Bisceglie e la tratta da Sesto verso Rho chiuderanno al solito orario. Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni saranno sostituiti dai bus notturni.

Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie e l'aeroporto di Linate, questi sono collegati alle rete metropolitana. Gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio sono collegati con il Malpensa Express e diverse compagnie.

Sempre a causa dei concerti, la linea 16 verso San Siro, da due ore prima fino all'inizio del concerto, salterà la fermata piazza Axum. Durante il concerto farà capolinea in via Dessiè. A fine concerto, per un'ora circa, quelli verso Monte Velino salteranno la fermata di via Dessié.

La linea 49, da due ore prima e fino al termine del concerto, deviano nelle due direzione e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine concerto, per un'ora, i bus verso Lotto saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Le linee 64 e 80 a fine concerto, per un'ora circa, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena. La linea Q78 (in servizio dopo le 22), a fine concerto e per un'ora circa, verso Bisceglie devia e salta le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.