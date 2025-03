Stramilano 2025, orari e percorso delle gare del 23 marzo: strade, metro chiuse e bus deviati

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 23 marzo, si svolgerà la Stramilano 2025. Nonostante il maltempo, sono previste oltre cinquemila persone nell'evento che prevede tre corse su tre percorsi diversi. La 21 chilometri partirà alle 8.30 da piazza Castello a Milano. La corsa da 10 chilometri partirà invece alle 9.30 da piazza Duomo e infine la 5 chilometri partirà alle 10 da Piazza Duomo.

Orari della Stramilano 2025 e programma delle gare

Come scritto precedentemente, la corsa più lunga – quella da 21 chilometri – partirà alle 8.30 da piazza Castello. Attraverserà Piazza Cinque Giornate, Porta Lodovica, Piazza della Repubblica per poi concludersi di nuovo in Piazza Castello. Il percorso da 10 chilometri invece partirà mezz'ora dopo e precisamente alle 9.30 da piazza Duomo e si concluderà all'Arco della Pace. Infine quella da cinque chilometri partirà alle 10, sempre da Piazza Castello, e terminerà sempre all'Arco della Pace.

Il percorso della 21 km

Ecco il percorso della mezza maratona:

PARTENZA: Piazza Castello



Viale G. Gadio

Via Legnano

Piazza Lega Lombarda

1 Km Bastioni di Porta Volta

Viale F. Crispi

Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

2 Km Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

3 Km Bastioni di Porta Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

4 Km Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita (R)

5 Km Viale E. Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

6 Km Viale Beatrice d’Este

Largo Isabella d’Aragona

Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

7 Km Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G. d’Annunzio

8 Km Piazzale A. Cantore

Viale Papiniano

9 Km Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza della Conciliazione

Via Alberto da Giussano

Via Guido D’Arezzo

10 Km Via del Burchiello (R)

Via Giotto

Piazza M. Buonarroti (Giro di boa)

Via Giotto

11 Km Via del Burchiello

Via Guido D’Arezzo

Via Alberto Da Giussano

Piazza della Conciliazione

Via E. Toti

Piazzale F. Baracca

12 Km Viale di Porta Vercellina

13 Km Viale Papiniano

Piazzale A. Cantore

Viale G. d’Annunzio

Piazza XXIV Maggio

14 Km Viale Gian Galeazzo

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Beatrice d’Este

Largo Isabella d’Aragona

15 Km Viale Beatrice d’Este (R)

Via A. Filippetti

Piazzale Medaglie d’Oro

16 Km Viale E. Caldara

Viale Regina Margherita

Piazza Cinque Giornate

17 Km Viale Bianca Maria

18 Km Viale L. Majno

Piazza Oberdan

Bastioni di Porta Venezia (C)

Viale Città di Fiume (C)

Piazza della Repubblica (C)

19 Km Viale Monte Santo (C)

Piazzale Principessa Clotilde (C)

Bastioni di Porta Nuova (C)

Piazza XXV Aprile (C)

Viale F. Crispi (C)

20 Km Bastioni di Porta Volta (C – R)

Piazza Lega Lombarda (C)

Via Legnano (C)

Viale G. Gadio (C)

21 Km Piazza Castello (C)

21,097 Km ARRIVO: Piazza Castello

Il percorso della 10 km

PARTENZA: Piazza del Duomo



Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Oberdan

Viale L. Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Viale Regina Margherita

Viale E. Caldara

Piazza Medaglie d’Oro

Viale A. Filippetti

Viale Beatrice d’Este

Piazzale Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Viale G. d’Annunzio

Piazza A. Cantore

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Piazzale F. Baracca

Via E. Toti

Piazza Conciliazione

Via XX Settembre

Viale Pietro e Marie Curie

Viale Molière

Viale Alemagna

Viale Milton

ARRIVO: Arco della Pace

Il percorso della 5 km

PARTENZA: Piazza del Duomo

Via G. Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Largo R. Mattioli

Via A. Catena

Piazza Meda

Corso G. Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Palestro

Via Marina

Via Senato

Via Sant’Andrea

Via Montenapoleone

Via A. Manzoni

Via G. Verdi

Via dell’Orso

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Buonaparte

Piazzale L. Cadorna

Via P. Paleocapa

Viale E. Alemagna

Viale G. Milton

ARRIVO: Arco della Pace

Bus e tram deviati per la Stramilano 2025: stazione Duomo chiusa

In occasione della Stramilano diversi bus e tram saranno deviati. Inoltre la stazione della metropolitana Duomo resterà chiusa. Per cambiare linea e prendere la M1 o la M3 bisognerà usare Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo si potrà scendere o alla stazione di Cordusio o a quelle di San Babila, Montenapoleone o Missori. L'Atm Point di Duomo sarà chiuso. Ecco tutti i tram e i bus deviati:

Tram 1 – dalle 6 alle 12:30

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Sempione/Procaccini. Passa per Monte Santo, Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Procaccini. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

Tram 2 – dalle 7 alle 12:30

Nelle due direzioni non fa servizio tra piazzale Baiamonti e Porta Genova. Tra Porta Genova e Negrelli è sostituito dal tram 16.

Tram 3 – dall’inizio del servizio alle 12:30

Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo. Da qui proseguono sul percorso della linea 14.

Tram 4 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

Tram 10 – dalle 6 alle 12:30

Fa servizio tra Segesta M5 e piazza 24 Maggio e tra viale Lunigiana e piazza Sei Febbraio. Non fa servizio tra Baracca e via Procaccini.

Tram 12 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra Cenisio M5 e viale Molise. Fa servizio come al solito tra Certosa FS e Cenisio. Da qui prosegue verso Bausan passando da Monumentale, Ceresio, Baiamonti e via Farini come linea 2.

Tram 14 – dall’inizio del servizio alle 12:30

Fa servizio tra Gratosoglio e Lorenteggio e tra Cimitero Maggiore e Maciachini. Non fa servizio tra viale Coni Zugna e via Nono.

Tram 15 – dalle 7 alle 12:30

Non percorre la tratta Duomo-Giambologna. Fa normale servizio tra Rozzano e Giambologna.

Tram 16 – dalle 7 alle 12:30

Salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Fa servizio tra San Siro Stadio e Negrelli.

Tram 19 – dall’inizio del servizio alle 12:30

Fa servizio tra piazza Castelli e piazza Sei Febbraio, e tra Lambrate e Centrale. Non fa servizio tra piazza Sei febbraio e Cairoli.

Tram 24 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra Ripamonti/Sabotino e piazza Fontana. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino è in servizio come al solito.

Tram 27 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra 5 Giornate e Fontana. Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate.

Bus 43 – dalle 7 alle 12:30

Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi, Monumentale e via Procaccini.

Bus 50 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli.

Bus 57 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

Bus 60 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Zara e via Bronzetti. Da qui prosegue fino a corso Lodi. Salta le fermate comprese tra via Cadore/corso 22 Marzo e Duomo.

Bus 61 – dalle 7 alle 12:30

Non fa servizio tra piazza Risorgimento e Duomo. Fa servizio solo tra largo Murani e piazza Risorgimento.

Bus 65 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio solo tra piazza Abbiategrasso e corso Lodi/via Salmini. Non percorre il resto della linea.

Bus 67 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca.

Bus 68 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Bonola M1 e piazzale Arduino. Non fa servizio tra piazzale Arduino e Bergognone.

Bus 84 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra Corvetto e Porta Romana, da via Maestri Campionesi passa in via Cadore e prosegue come linea 62.

Bus 85 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra piazza Napoli e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e largo Augusto.

Bus 94 – dalle 7 alle 12:30

Fa servizio tra via De Amicis e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone.

Bus B9 – dalle 7 alle 12:30

Il servizio è sospeso.