Dove passa la Milano-Sanremo 2025 e quali sono le strade chiuse in Lombardia Domani, sabato 22 marzo, è in programma la 116esima edizione della Milano Sanremo 2025 che partirà alle 10:15 da Piazza della Vittoria, a Pavia, e arriverà a Sanremo alle 17:00. In Lombardia passerà a Zeccone, Certosa di Pavia, Casteggio, Voghera e Rivanazzano Terme. Diverse le modifiche alla viabilità.

Foto POOL GETTY/DEWAELE/LaPresse

Nella giornata di domani, sabato 22 marzo 2025, è in programma la 116esima edizione della Milano Sanremo 2025, che partirà alle 10:15 da Pavia e terminerà a Sanremo attorno alle 17:00. Si tratta di 289 chilometri di percorso durante i quali si toccano Zeccone, Certosa di Pavia, Casteggio, Voghera e Rivanazzano Terme per rientrare nel percorso classico a Tortona e da lì seguirlo fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente, toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri.

Il percorso della Milano-Sanremo 2025 e la mappa

Dopo aver attraversato Zeccone, Certosa di Pavia, Casteggio, Voghera e Rivanazzano Terme, si procede poi verso ovest costeggiando il mare, lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare si affrontano due salite e poi una discesa che riporta sull'Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo, poi due chilometri su lunghi rettilinei vie cittadine.

Le strade chiuse in Lombardia per la Milano Sanremo 2025

Sabato 22 marzo dalle 6:00 alle 13:oo a Pavia sarà vietato passare in corso Strada Nuova, corso Cavour e piazza Italia. Fino alle 12 anche in piazza Castello, viale Giacomo Matteotti e via Cesare Ferreri. Divieto di transito anche in via Santa Maria alle Pertiche, corso Cairoli, viale Angelo Gilardelli, via Torquato Tasso, via Torretta, via Vigentina, viale Certosa, viale Brambilla, rondò dei Longobardi, viale Trieste, viale Damiano Chiesa, piazza Dante Alighieri, viale Cesare Battisti, piazzale della Minerva, viale della Libertà, ponte della Libertà, via Giulietti e via Bramante.

La crono tabella della Milano Sanremo 2025 (fonte: sito ufficiale Milano Sanremo 2025)

Sabato mattina non si potrà passare anche in viale XI febbraio dall’intersezione con viale Nazario Sauro a viale Giacomo Matteotti, mentre diventeranno a doppio senso via Liutrando e viale Giacomo Matteotti (dal civico 1 al civico 39/A). Negli altri paesi sarà vietato il transito nelle vie attraverso cui passa la gara: la Sp 10 a Zeccone (passaggio alle ore 10:32), la ss 35 a Certosa di Pavia (ore 10:40), via Torino e la ss 10 a Casteggio (ore 11:15), la ss 10 insieme a via Emilia e via Gramsci a Voghera (ore 11:28) e via XX settembre e la sp 196 a Rivanazzano Terme (ore 11:39).