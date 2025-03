Vietata la vendita di alcolici durante la partita di Nations League Italia-Germania giovedì 20 marzo

video suggerito

Alle 20:45 di giovedì 20 marzo allo stadio 'Meazza' di San Siro si giocherà la partita di Nations League tra Italia e Germania. La Questura di Milano ha disposto il divieto di vendita di alcolici e superalcolici in alcune zone della città fino alle 24.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Questa sera, giovedì 20 marzo, alle 20:45 allo stadio ‘G. Meazza' di San Siro andrà in scena la partita tra Italia e Germania valevole per la Uefa Nations League. Già lo scorso 15 marzo, il ministero dell'Interno in una nota aveva sottolineato il rischio connesso alla presenza nella città di Milano di alcuni tifosi tedeschi che, presumibilmente, si raduneranno nei luoghi pubblici per procurarsi bevande anche alcoliche prima di entrare nello stadio.

Poiché questi prima dell'inizio dell'incontro si ritroveranno nel centro cittadino, la Questura milanese ha ritenuto necessario porre determinati divieti per garantire la pubblica incolumità. Per questo motivo, è stato disposto il divieto di somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante, e anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in alcune zone della città. A partire dalle 8 fino alle 24 del 20 marzo sarà vietato nelle zone:

Centro: Piazza Scala, via Santa Margherita, via Tommaso Grossi, Piazza Cordusio, via Dante, Largo Cairoli, via Beltrami, Piazza Castello, via Orefici, via Mazzini, via Giardino, piazza Diaz, via Rastrelli, via Pecorari, via delle Ore, via San Clemente, via Larga, corso Europa, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Mattioli, via Case Rotte

Darsena: piazzale della Stazione Porta Genova, corso Cristoforo Colombo, piazzale Cantore, via Gabriele d'Annunzio, piazza XXIV Maggio, via Scoglio di Quarto, via Ascanio Sforza, via Giosuè Borsi, via Segantini, piazza Arcole. via Argelati, via Fumagalli, Ripa di Porta Ticinese, via Valenza

Sempione: via Canova, via Melzi d'Eril, via Bertani, piazza Sempione, via Pagano, l'intera area del parco Sempione

Corso Como: Largo la Foppa, Corso Garibaldi, Piazza XXV Aprile, Corso Como, via Alessio di Tocqueville, via Bonnet, via De Cristoforis, Viale Pasubio, Viale Monte Grappa, via Crispi (da Piazza XXV Aprile a via Volta), Bastioni di Porta Nuova (da Piazza XXV Aprile a Via Melchiorre Gioia)

In zona San Siro, il divieto sarà in vigore dalle 12 fino alle 24 del 20 marzo:

via Harar, via Dessiè, via Rospigliosi, via Stratico, via Monreale, piazzale Zavattari, viale Migliara, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo, via Tesio

Sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici, come bar e ristoranti, per il servizio al tavolo (rimane il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.