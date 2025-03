Inter-Feyenoord, Atm segnala rallentamenti sulle linee rossa M1 e verde M2 della metro di Milano

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Alcune linee della metropolitana di Milano sono rallentate a causa della presenza dei tifosi del Feyenoord diretti allo stadio. I sostenitori della squadra olandese di Rotterdam, che in serata giocherà contro l'Inter in una partita valida per la Champions League, già dal tardo pomeriggio hanno iniziato a spostarsi verso San Siro. Come diposto dalla Questura, alcuni treni sono riservati a loro e per questo la circolazione risulterebbe rallentata. In particolare, ne risentono le linee rossa M1 e verde M2.

Come comunicato dalla stessa Azienda trasporti milanesi (Atm) sul proprio sito, proprio per consentire ai tifosi di lasciare lo stadio ‘G. Meazza' al termine dell'incontro Inter-Feyenoord la linea rossa M1 della metropolitana chiuderà più tardi rispetto al normale. Dopo il solito orario di chiusura, i treni partiranno da Lotto in direzione Sesto Primo Maggio fino alle 1, non il contrario. Per quanto riguarda la linea lilla M5, gli ultimi treni partiranno alle 00:30 da San Siro e da Bignami. Tutte le altre linee chiuderanno al solito orario.