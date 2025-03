video suggerito

Guasti sulla linea ferroviaria a Milano, treni rallentati e in ritardo fino a 60 minuti: cosa sta succedendo Un inconveniente tecnico nel nodo ferroviario di Milano ha provocato ritardi dei treni fino a 60 minuti per intercity e regionali e fino a 30 minuti per l’alta velocità. Al momento la circolazione è in graduale ripresa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (foto da LaPresse)

Un inconveniente tecnico sulla linea ferroviaria ha causato rallentamenti nel nodo di Milano a partire dalle 8:35 di oggi, martedì 18 marzo. Il problema ha causato ritardi sui treni intercity e regionali, che in alcuni casi hanno raggiunto anche i 60 minuti. Alcuni treni dell'alta velocità hanno invece subito cambi di percorsi e rallentamenti fino a 30 minuti.

Come riportato nell'ultimo aggiornamento delle 9:30 sul sito ufficiale della Rete Ferroviaria Italiana, la circolazione al momento è in graduale ripresa. Rimangono rallentamenti fino a mezz'ora e il rischio di cancellazioni e variazioni. I tecnici di Rfi sono al lavoro per accertare le cause del problema e intervenire per assicurare la ripresa regolare del servizio.

Trenitalia, invece, ha fatto sapere attraverso canali ufficiali che Il treno FR 9508 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05) oggi fermerà a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Per arrivare a Torino, invece, i passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10).