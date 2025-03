video suggerito

Inter-Feyenoord, le probabili formazioni in Champions: i titolari di Simone Inzaghi Inter-Feyenoord si gioca martedì 11 marzo alle 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza: gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Inzaghi non cambia modulo e punta sempre su Lautaro e Thuram in attacco. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L‘Inter di Simone Inzaghi ospita il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025. I nerazzurri scendono in campo martedì 11 marzo 2025 alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con diretta TV e in streaming in esclusiva su Sky.

La squadra campione d'Italia in carica ha vinto la gara d'andata per 2-0, grazie ai gol di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, e vuole strappare il pass per i quarti di finale della massima competizione europea. Simone Inzaghi, dopo la vittoria in campionato contro il Monza, ha ritrovato Carlos Augusto per la panchina ma dovrà fare ancora a meno di Dimarco, Darmian e Zalewski (oltre a Zielinski). I nerazzurri dovranno stare attenti ai diffidati in vista degli eventuali quarti: Dumfries, Pavard, Bastoni, Barella e Asllani.

A differenza dell'Inter che ha giocato in campionato, il Feyenoord non è sceso in campo contro il NEC dopo la richiesta fatta alla federazione olandese.

La vincente del doppio confronto tra Inter e Feyenoord sfiderà nei quarti di finale una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: l'andata è stata vinta dai bavaresi per 3-0.

Come arriva l'Inter Milan: la probabile formazione

Simone Inzaghi punterà sul 3-5-2 con Bastoni alto a sinistra con Bisseck, de Vrij e Acerbi in difesa In mezzo al campo con Calhanolgu e Mkhitaryan ci sarà Frattesi. La coppia d'attacco sarà formata da Taremi e Thuram.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

La probabile formazione del Feyenoord

Robin van Persie non dovrebbe cambiare niente rispetto alla partita dell'andata: Carranza ancora dal 1′ nel ruolo di unica punta con Paixao, Moussa e Ivanusec sulla trequarti. In mediana Moder e Smal.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza. Allenatore: Robin van Persie.