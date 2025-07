Simone Inzaghi e l’Al-Hilal eliminati dal Mondiale per Club: festa Fluminense, è in semifinale

video suggerito

Il Fluminense elimina anche Simone Inzaghi dal Mondiale per Club dopo aver chiuso la corsa dell'Inter agli ottavi: i brasiliani battono 2-1 l'Al-Hilal e volano in semifinale, dove troveranno la vincente di Palmeiras-Chelsea.

Partita intelligente e di grande concretezza della squadra di Renato Gaucho, che ha tenuto bene il campo e ha sfruttato la massimo le occasioni create per staccare il pass per il turno successivo: nei minuti finali ha sofferto ma è riuscita a mantenere la lucidità e a portare a casa la vittoria. Ai ragazzi di Inzaghi, rispetto alle ultime uscite, è mancata un po' di freddezza sotto porta.

Hercules mette la firma sulla vittoria del Flu e l'eliminazione dell'Al-Hilal

I brasiliani si sono portati in vantaggio con un bel gol di Martinelli, che soffia il pallone dai piedi di un compagno e con un grande tiro di sinistro manda la palla sotto la traversa della porta di Bounou. Dopo aver sfiorato il pareggio prima dell'intervallo, l'Al-Hilal nella ripresa entra in campo in maniera veemente e trova il pareggio con un tiro da pochi passi di Marcos Leonardo.

A decidere la partita è un bel gol di Hercules, che aveva lasciato la sua firma anche nella vittoria sull'Inter, che controlla in maniera perfetta una palla che gli arriva dall'alto e con un bel diagonale di destra batte Bounou.

Fluminense-Al Hilal, il tabellino

RETI: 40′ Martinelli, 51′ Marcos Leonardo, 70′ Hercules.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Silva, Freytes; Xavier (88′ Guga), Nonato (68′ Lima), Bernal (88′ Santos), Martinelli (46′ Hercules), Fuentes; Arias, Cano (68′ Everaldo). Allenatore: Renato Gaúcho.

AL HILAL (4-1-4-1): Bounou; Cancelo (94′ Yami), Koulibaly, Neves, Lodi, Al-Harbi (83′ Albulayhi); Malcom (94′ Juwaryr), Milinkovic-Savic, Kanno, Al Dawsari (83′ Kaio Cesar); Leonardo. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).