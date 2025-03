video suggerito

Zielinski esce per infortunio dopo soli 3 minuti in campo, problema al polpaccio: cosa è successo Zielinski costretto ad uscire dal campo dopo solo tre minuti dal suo ingresso in campo in Inter-Monza: problema al polpaccio per il centrocampista nerazzurro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piotr Zielinski è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio dopo solo tre minuti dal suo ingresso in campo in Inter-Monza. Il centrocampista polacco, entrato al 70′ e uscito al 73′, si è fatto male al polpaccio destro ed è uscito molto dolorante, sostituito da Joaquin Correa. Da capire le condizioni dell'ex calciatore del Napoli, che nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti per capire quanto dovrà stare fuori.

Altra tegola per Simone Inzaghi, che già sta facendo fronte a diverse assenze per gli esterni (sono fuori Darmian, Zalewski e Dimarco) e adesso dovrà fare a meno anche di un calciatore che stava entrando in maniera costante nelle rotazioni del centrocampo.

Zielinski esce per infortunio dopo soli 3 minuti in campo: cosa è successo

Piotr Zielinski è entrato in campo al 70′ e dopo tre minuti è uscito zoppicando assistito dai membri dello staff medico: il centrocampista polacco era stato chiamato in causa poco dopo il 2-2 dei nerazzurri al posto di Mkhitaryan, ma l’Inter ha dovuto farne subito a meno del suo numero 7, con Simone Inzaghi che è costretto a mandare in campo Correa e terminare così le sostituzioni con oltre 20 minuti da giocare.

Leggi anche Inter ai quarti di Youth League dopo una partita pazzesca: nei minuti finali è successo di tutto