Marquez stuzzicato in TV sull'infortunio alle parte intime: "Mamma non sa se la farai nonna" Al pilota spagnolo è successo di tutto nel week-end del Gran Premio di Assen, dalla doppia caduta nelle libere fino al trionfo nella gara durante la quale ha beneficiato dell'infortunio del fratello, Alex. "Non sono felice al 100% perché mio padre mi ha detto cosa è successo".

Marc Marquez ha voglia di scherzare dopo il Gran Premio di MotoGp ad Assen in cui gli è successo di tutto, passando dalla doppia caduta nelle libere (la prima anche spaventosa e non senza acciacchi) alla vittoria sul circuito olandese. E in TV, durante le interviste, sorride quando un giornalista spagnolo gli fa notare ironicamente che sua madre era un po' preoccupata a causa dell'incidente e del ruzzolone tremendi nella ghiaia. Perché? A causa dei colpi presi anche nelle parti intime per l'impatto con la massicciata. Non pietrisco normale ma veri e proprio sassi, tanto che è stato lo stesso campione spagnolo a confessare di aver "provato una forte sensazione di paura" quando ci è franato sopra dopo aver perso il controllo della sua Ducati.

La domanda ironica in TV sulle conseguenze delle cadute

"Chiama la mamma, è preoccupata per i tuoi testicoli… nel caso non riuscissi a farla diventare nonna", è la battuta fatta dal reporter in riferimento alla carambola di venerdì, un modo sarcastico per chiedere al pilota come sta. "Sono a posto", ha risposto Marquez mostrandosi divertito e imbarazzato. Le pietre a cui faceva riferimento non lo avevano percosso solo al mento ma anche all'altezza dello stomaco e nella parte del basso ventre. Ecco perché il giornalista ha azzardato quella domanda un po' fuori contesto rispetto alla prestazione e a com'era andata la gara. "Sono state due cadute veloci – è il racconto fatto dal ‘cabroncito' – e per fortuna sono scivolato dolcemente, diciamo così… ma il problema vero è stato quando il mio corpo è venuto a contatto con quei ciottoli che mi hanno centrato ovunque".

Leggero dolore al braccio sinistro ("sentivo la mano intorpidita"), un punto di sutura sotto il mento, botte e piccoli traumi in altre zone del corpo sono stati le conseguenze di quelle cadute che hanno hanno certo frenato la fiducia e l'esuberanza di Marquez, protagonista del notevole sforzo fisico e di un duello emozionante con Bezzecchi (che ne riconoscerà la superiorità) e, grazie al successo, scattato in testa alla classifica piloti del Mondiale (dopo l'exploit anche nella Sprint) con un vantaggio di 68 punti sul fratello Alex, davvero sfortunato.

Marquez in testa al Mondiale, ha un pensiero al fratello Alex

Durante il 6° giro, il pilota del Team Gresini è entrato in collisione con la Ktm di Acosta ed è finito sull'asfalto. L'impatto col suolo gli è stato fatale: lo spagnolo, apparso subito dolorante alla mano sinistra, non è stato più in condizioni di continuare la gara: recatosi al centro medico dove si è sottoposto a esami, gli è stata diagnosticata una frattura scomposta del secondo metacarpo che ha reso inevitabile il ricorso all'operazione chirurgica. "Non sono felice al 100% perché mio padre mi ha detto cosa è successo ad Alex – ha aggiunto Marquez -. Visto che è il mio principale avversario nel mondiale, spero si possa riprendere in fretta perché voglio battermi con tutti i miei avversari in pista e poi perché è mio fratello".