Bezzecchi spiega perché è stato impossibile superare Marc Marquez ad Assen: "Non ha sbagliato mai" Marco Bezzecchi ha spiegato perché è così difficile superare Marc Marquez. Al Gp di Assen è stato alle sue spalle ma non è riuscito a tentare un sorpasso: "Sarebbe stata una staccata folle da provare".

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez è inarrestabile. Il pilota della Ducati vince ancora consolidando il primato in testa alla classifica piloti. Lo spagnolo ha dominato l'ennesimo weekend di MotoGP portandosi a casa sia la Sprint Race che la gara. Al secondo posto si è piazzato Marco Bezzecchi che è stato bravissimo a tenere il passo dello stesso Marc ma senza riuscire a compiere completamente il suo capolavoro. Bezzecchi non è riuscito a superarlo e proprio questa sua difficoltà l'ha spiegata nel corso dell'intervista rilasciata a Sky. "È stata una bellissima gara – spiega -. La partenza non è stata delle migliori ma ho recuperato qualche posizione e sono riuscito a mettermi secondo".

Bezzecchi poi sottolinea come mai non sia riuscito a superare Marquez il quale è riuscito a portarsi a casa l'ennesima vittoria che conferma il dominio totale del Mondiale da parte dello spagnolo. "Ho iniziato a spingere dietro Marc, ma era veramente veloce – ha detto senza troppi giri di parole Bez che ha poi aggiunto -. Non riuscivo mai a essere abbastanza vicino per poterci provare, ho cercato di mettergli pressione ma non ha sbagliato mai. La curva 15 la faceva molto più forte di me, sarebbe stata una staccata folle da provare. Negli ultimi giri ero arrivato al limite con la gomma dietro".

Marc Marquez in pista ad Assen.

Una difficoltà enorme dunque da parte di Bez che ha confermato anche lui ancora una volta come l'attuale Marc Marquez sia assolutamente imbattibile. Lo stesso pilota spagnolo al termine della gara ha parlato sempre a Sky di cosa sia accaduto con Bezzecchi alle sue spalle il quale nonostante sembrasse attaccatissimo a lui non è mai riuscito a superarlo. Un po' come accaduto con Alex Marquez nella Sprint. "Ieri mi sono arrabbiato al media scrum, tutti mi facevano questa domanda – ha detto -. E allora oggi perché Bezzecchi non mi ha attaccato?".

Le parole di Marc Marquez al termine della gara

Marc Marquez si riferisce alle critiche su chi sosteneva che suo fratello Alex non provasse a superarlo proprio per lasciargli la vittoria della gara. "Se il pilota davanti difende bene, non si può – ha detto a tal proposito Marc -. Sapevo che il mio punto debole era curva 11 e 12 e ho cercato di essere nella posizione giusta…". Poi ancora: "Bella gara, nelle mie piste più dure sembra che possa fare bottino pieno. Ho vinto ancora senza essere il più veloce, anche se non sono contento al 100% per via dell'infortunio di Alex".