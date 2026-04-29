Marc Marquez confessa a Bagnaia: “Il selfie in Giappone era strategia. Altrimenti di cosa parlano?”

L'ultima tappa del Mondiale di MotoGP non è stata di certo da ricordare per Marc Marquez e Pecco Bagnaia. I due piloti della Ducati infatti sono stati protagonisti di una gara complicata, difficile, chi per un motivo e chi per un altro. Lo zero per entrambi al termine della corsa vista la caduta di Marc e il guasto alla moto di Pecco ha rinviato tutto al prossimo GP che si terrà in Francia il 10 maggio. Nonostante questo la Ducati, attraverso l'ultima puntata di ‘Inside Ducati' in cui riassume i momenti rilevanti di una determinata gara, ha mostrato i retroscena del box Ducati e soprattutto una conversazione da parte dei due piloti.

La foto pubblicata da Marc Marquez.

Marquez a un certo punto confessa al suo vicino di box di essere stato in Giappone, alimentando le speculazioni su un inaspettato ritorno in Honda (il suo rinnovo con la casa di Borgo Panigale non è ancora stato annunciato ufficialmente ndr). Bagnaia lo punzecchia: "Ti piace fare rumore eh – e Marquez risponde subito con un sorriso sul volto -. Per un'ora però". Pecco allora non va oltre, non vuole alimentare altri scenari e cerca di smontare il caso: "Mi ha fatto un sacco ridere". Il riferimento è a un post su Instagram pubblicato da Marquez all'aeroporto di Haneda. Il campione del mondo in carica dopo un'ora si è poi recato effettivamente a un evento per Shoei, il marchio di caschi che lo accompagna da tutta la vita. Ma è a questo punto che Marquez fa ancora una battuta.

Lo scambio di battute tra Marc Marquez e Bagnaia

Bagnaia a quel punto, dopo avergli parlato di quanto fosse stato divertente vederlo in quel post che inevitabilmente ha alimentato diverse teorie circa le ricostruzioni su un suo possibile ritorno alla Honda, è andato via ridendo. Marc Marquez però ha rincarato la dose, ma sempre in maniera divertita: "È una strategia di marketing – spiega -. Altrimenti i podcast e i social di che parlano? Devono parlare". Bagnaia si limita a rispondere semplicemente: "Giusto, giusto. Ti piace".

I due sono ora proiettati sul prossimo Gp per cercare di rosicchiare qualche punto in classifica soprattutto sui primi, ovvero Bezzecchi e Jorge Martin dell'Aprilia a quota 101 e 90 punti. E infatti poco dopo in un briefing su cosa si debba migliorare, Pecco si è aperto sui problemi che incontra ogni volta che sale sulla Desmosedici GP26: "Devo pensare al mio modo di frenare e quando pensi hai già perso qualcosa – spiega -. La manovra dovrebbe essere naturale".